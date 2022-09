L'Oroscopo di Paolo Fox di martedì 20 settembre: ecco i segni favoriti dalle stelle

L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 20 settembre. Le previsioni astrologiche per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate».

ARIETE. La Luna è opposta nella giornata di oggi e questo vi rende nervosi, soprattutto con i familiari. Nel lavoro meglio fare le cose con calma, anche se dovete cambiare un progetto.

TORO. Questo è un buon cielo, nascono amicizie importanti e i cuori solitari ricevono una buona notizia. Chi ha seminato bene sul lavoro avrà la possibilità di fare grandi scelte.

GEMELLI. Giove favorevole porta a vittorie in amore, fate però attenzione sul lavoro perché una persona potrebbe mettervi in imbarazzo.

CANCRO. Questa sarà una settimana importante per fare scelte d’amore. Sul lavoro volete mettervi in gioco.

LEONE. Oggi le stelle favorevoli, è una settimana importante per parlare di sentimenti. Una buona condizione astrologica investe il lavoro.

VERGINE. Nella giornata di oggi potreste valutare la tenuta di un amore, questo in generale è un buon periodo per verificare se ne vale la pena o meno. I problemi sul lavoro si risolveranno con il tempo.

BILANCIA. Il pomeriggio sarà stressante in amore, se il partner ti rimprovera in continuazione potreste stancarvi. Sul lavoro alcuni problemi non si risolvono ancora in maniera definitiva.

SCORPIONE. In un quadro generale di recupero è il momento di lasciarsi travolgere da una storia d’amore. Sul lavoro c’è stata una crisi, ma adesso va superata.

SAGITTARIO. Se una storia d’amore non va si potrà recuperare ma cercate di non essere troppo rigorosi. Questo è un buon momento per iniziare nuovi progetti sul lavoro.

CAPRICORNO. La giornata di oggi parte sottotono con questa Luna opposta. Alcuni avranno voglia di uscire da una relazione. Fatica sul lavoro.

ACQUARIO. Buon recupero in amore, bene con Bilancia e Gemelli. Sul lavoro si risolverà qualche problema ma è importante parlarne entro la giornata di oggi.

PESCI. Alcuni potrebbero mettere in discussione un lavoro, ma cercate di farlo con cautela. La situazione generale sul lavoro non è il massimo, ci sono delle complicazioni.

