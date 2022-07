L'oroscopo di Paolo Fox di lunedì 18 luglio: ecco i segni favoriti dalle stelle

L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 18 luglio. Le previsioni astrologiche per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate».

ARIETE. Bisogna fare chiarezza in amore nella giornata di oggi, se qualcosa non va bene dovete valutare se andare oltre. Sul lavoro, avete tante cose da organizzare, ma presto arriveranno le soddisfazioni.

TORO. Tra poco la Luna sarà dalla vostra parte e questo favorirà gli incontri. Sul lavoro sta per partire un progetto, ma occhio ai soldi, bisogna essere parsimoniosi!

GEMELLI. La giornata di oggi parte sottotono ma si recupera nel corso della settimana. Ci saranno conferme in arrivo in ambito lavorativo, non dovete demordere.

CANCRO. La mattina parte alla grande e chi ha vissuto una crisi in amore finalmente può ripartire. Sul lavoro cercate di mantenere la calma e ascoltate le proposte che vi arrivano.

LEONE. In ambito lavorativo avete molto da fare, forse siete alla ricerca di risorse per far decollare un progetto. In amore ci sono ancora un po’ di problemi legati al passato, ma il periodo promette bene per i nuovi incontri.

VERGINE. La giornata parte sottotono ma nel pomeriggio torna il sereno. Cercate di pensare al futuro soprattutto se avete accanto una persona da tempo. In ambito professionale adesso è arrivato il momento di raccogliere i frutti che avete seminato.

BILANCIA. Sul lavoro potreste portare a termine un progetto, l'amore va bene ma tutto dipende dalla vostra forza di volontà.

SCORPIONE. Venere è dalla vostra parte: gli amori nuovi non vanno certo sottovalutati. Sul lavoro, ora potete vincere, ma cercate di mantenere la calma.

SAGITTARIO. La giornara parte un po’ sottotono, quindi meglio rimandare a domani le questioni d’amore. Sul lavoro, cercate di aspettare e di prendervi del tempo prezioso per fare poi delle scelte.

CAPRICORNO. Il pomeriggio è complicato per i sentimenti visto che siete sempre molto critici. State vivendo una fase di recupero sul lavoro ma forse è il caso di prendere in considerazione una nuova opportunità.

ACQUARIO. L'amore va a gonfir vele, ma avete voglia di fare chiarezza e oggi potrebbe essere la giornata giusta. Bisogno di chiarezza anche sul lavoro dove dovrete cercare di mettere a posto i problemi.

PESCI. L'amore promette bene in giornata, soprattutto nel pomeriggio visto che Venere è dalla vostra parte. Sul lavoro siete molto indaffarati, datevi da fare.

