Oroscopo Paolo Fox di Natale e Santo Stefano: le previsioni e i segni favoriti dalle stelle

L'oroscopo di Paolo Fox per il fine settimana del 25-26 dicembre. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide con gli appassionati le sue previsioni per tutti i 12 segni zodiacali nel weekend di Natale. Le stelle e i pianeti indicano le opportunità sul lavoro nei sentimenti, ma come dice sempre Fox «Non credete ma verificate».

Ariete. Saranno 48 ore abbastanza piacevoli, cercate comunque di puntare tutto su sabato perché da domenica la Luna diventerà opposta e potreste dover fare i conti con un po’ di stanchezza o di nervosismo.

Toro. Un fine settimana promettente con la Luna in ottima posizione che riesce a riempirvi di vitalità e voglia di amare. Ritroverete la voglia di riscatto, soprattutto sul lavoro, specialmente se qualcuno di voi ha avuto un piccolo braccio di ferro.

Gemelli. Cercate di essere cauti nella giornata di domani, la Luna dissonante potrebbe causare insofferenza. Da domenica invece torna il buonumore. Cercate di mantenere la calma in famiglia.

Cancro. Il weekend si preannuncia tranquillo nel complesso, anche se non spazzerà via gli alti e bassi. I nati del segno stanno attraversado un momento delicato, hanno timori per quanto riguarda il denaro e bisogno di recuperare la fiducia nell'amore.

Leone. Sabato e domenica saranno due giornate particolarmente stimolanti. Il Natale riserverà delle belle sorprese dal punto di vista emotivo. Se dovete fare dei chiarimenti sfruttate la giornata di domenica. Nuovi progetti in vista per il prossimo anno.

Vergine. Il weekend sarà davvero splendido. Sabato la Luna sarà nel vostro segno e ci resterà fino a domenica pomeriggio. Questo regalerà vitalità, voglia di stare in mezzo e agli e forse perfino qualche piccolo momento di fortuna.

Bilancia. Saranno due giorni in cui sarete chiamati alla riflessione. Alcuni si sentiranno anche soli, è l'effetto di Sole, Mercurio e Venere ancora in quadratura. Domenica pomeriggio la Luna entrerà nel segno però e regalerà un po’ di energia in più.

Scorpione. Sabato e domenica la Luna, il Sole, Mercurio e Venere saranno in aspetto favorevole. Si prospetta un weekend davvero memorabile in cui potrete godere dell'amore e di una ritrovata energia. Alcuni potranno prendersi qualche piccola rivincita.

Sagittario. Sabato sarà una giornata strana, potrebbero sorgere dei piccoli problemi ma cercate di non rimanerci troppo male. Domenica dovete mantenere i nervi ben saldi.

Capricorno. Come prevede l’oroscopo del weekend vi attendono due giornate fantastiche con il Sole, Mercurio e Venere nel segno, la Luna in aspetto favorevole. Sarà facile vivere qualche piccola gratificazione in più. Ore intriganti per l’amore, i nuovi incontri e conoscenze.

Acquario. Saranno giornate utili per ritrovare la forza fisica che ti è mancata negli ultimi giorni. Approfittate per ritrovare l'energia persa e staccare il cervello dalle difficoltà che avete attraversato.

Pesci. Sarà un weekend un po’ nervoso. La Luna in opposizione potrebbe portare qualche piccola tensione di troppo, cercate di mantenere la calma. Le coppie che si amano potranno fare grandi progetti. Chi è separato, dovrà decidersi a volate pagina.

