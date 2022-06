L'oroscopo di Paolo Fox di mercoledì 15 giugno

L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 15 giugno. Le previsioni astrologiche per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate».

ARIETE. Oggi è una buona giornata per i nati del segno, anche se persiste un po' di stanchezza. Potreste sentire l'esigenza di dire quello che pensate ma fate attenzione a non urtare le persone più suscettibili. L’amore sta riprendendo quota.

TORO. Oggi avete una bella Luna è favorevole, che insieme a Venere porta una grande voglia di amare. Potreste sentire il bisogno di mettere in chiaro delle questioni in sospeso.

GEMELLI. La Luna non è più contraria. Mercurio, pianeta che rappresenta il vostro segno, si trova proprio in Gemelli, in questo momento i sentimenti possono ripartire.

CANCRO. Inizia una fase di recupero anche se non si può dire che questo cielo sia senza problemi. Attenzione ai piccoli o grandi attacchi, questo non è un periodo in cui è utile aprire vertenza, cause oppure dovete difendervi da un’accusa. Arrivare ad accordi sarebbe positivo.

LEONE. Avete un oroscopo di grandi partenze e dalla prossima settimana anche l'amore tornerà protagonista. Se siete single potrete innamorarvi, Giove vi regala una sorta di fascino in più.

VERGINE. Molti di voi hanno già avviato lavori di successo, dopo du e giornate sottotono oggi potrete recuperare. In amore quella di oggi è una giornata migliore, in generale i sentimenti stanno riprendendo quota.

BILANCIA. Tra oggi e domani sarete combattuti da Giove e per questo potrebbe essere normale avere dei ripensamenti. Tenete duro, nel fine settimana la situazione astrologica sarà più rilassata.

SCORPIONE. Le stelle sono promettenti e dalla prossima domenica si avrà un cielo migliore. Chi ha avuto problemi in coppia ora può recuperare. Non prendetevela se siete stati vittime di polemica.

SAGITTARIO. Tenetevi pronti per la ripartenza, alcuni devono mettere a punto dei dettagli perché avere Mercurio e Sole in opposizione significa che non tutto è pianificato. Luglio sarà un mese positivo per l'amore che potrebbe portare anche a qualche convivenza.

CAPRICORNO. Le stelle aumentano la voglia di creare e di fare, oggi ancora di più visto che la Luna si trova attiva. Con Giove contro potreste aver avuto qualche disputa sul lavoro. Sentimenti sempre piuttosto tranquilli.

ACQUARIO. Avete una grande creatività che adesso può essere espressa grazie a Mercurio e Sole favorevoli, l’Acquario però fa progetti un pochino tra le nuvole, e dovrebbe per stare bene avere accanto una persona che questi progetti folli più o meno li asseconda, o quanto meno non li bocci in partenza.

PESCI. I nati sotto il segno dei Pesci recuperano molto rispetto tra lunedì e martedì. La Luna non è più contraria ma ci sono molte preoccupazioni per le questioni di lavoro.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Giugno 2022, 11:24

