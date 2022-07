Oroscopo Paolo Fox di martedì 26 luglio: ecco i segni favoriti dalle stelle

L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 26 luglio. Le previsioni astrologiche per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate».

ARIETE. Cercate di non affrontare oggi problemi di cuore, fate attenzione anche ai ritorni di fiamma. Siete convinti sul lavoro, questo potrebbe essere il momento giusto per mettere fine a un contenzioso.

TORO. Nella giornata di oggi potrebbero esserci delle discussioni in amore, cercate di non farvi desiderare troppo. Ottimo momento per agire sul lavoro, non potete stare fermi con queste stelle.

GEMELLI. In amore cercate di fare chiarezza, il cielo promette bene. Sul lavoro ci sono cambiamenti in arrivo e le nuove opportunità sono dietro l'angolo.

CANCRO. L'amore riprende quota con la Luna nel segno, alcuni di voi stanno già affrontando importanti cambiamenti a livello sentimentale. Sul lavoro, favorito chi è impegnato professionalmente nel weekend.

LEONE. Il cielo promette bene: favoriti gli incontri, ma se avete discusso con qualcuno cerca di fare chiarezza. Sul lavoro, è arrivato il vostro momento, ora potrete vincere una sfida.

VERGINE. In amore approfittate della giornata di oggi per parlare e fare chiarezza senza essere troppo polemici. Cambiamenti in arrivo sul lavoro.

BILANCIA. In amore cercate di fare chiarezza, ma non siate troppo critici. Momento vincente in ambito professionale, i sacrifici fatti saranno presto ripagati.

SCORPIONE. Alcuni di voi potrebbero aver discusso con il partner, approfittate della giornata di oggi per risolvere. Nuovi progetti in arrivo sul lavoro, siete in una fase molto creativa.

SAGITTARIO. In amore cercate di fare chiarezza, entro agosto potrebbe nascere una bella relazione e i single dovranno farsi avanti. Sul lavoro, buone sorprese: i progetti ci sono.

CAPRICORNO. Chi ha avuto una crisi nell'ultimo periodo potrà approfittare per fare pace o tentare almeno una tregua. Sul lavoro alcuni di voi potrebbero pensare a un trasferimento.

ACQUARIO. Non siete molto concentrati sull'amore in questi giorni. Nervosismo sul lavoro, forse a causa di un cambiamento improvviso o un ritardo. In generale cercate di mantenere la calma.

PESCI. La Luna è dalla vostra parte, quindi si può parlare d’amore. Sul lavoro, qualcuno finalmente prenderà in considerazione una vostra idea.

