Oroscopo Paolo Fox di martedì 19 luglio: ecco i segni favoriti dalle stelle

L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 19 luglio. Le previsioni astrologiche per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate».

ARIETE. Se non siete ricambiati nelle vostre emozioni non insistete, fate però attenzione alla gelosia. Sul lavoro potrete avere dei problemi burocratici ma si potranno risolvere.

TORO. Venere è dalla vostra parte, quindi lasciatevi andare all'amore. Nell'ambito lavoratico potrete rimettervi in gioco e avere delle buone soddisfazioni dopo un periodo difficile.

GEMELLI. Nella giornata di oggi avrete la Luna dalla vostra parte, abbiate pazienza che presto dal punto di vista sentimentale arriverà qualcosa di bello. Una marcia in più sul lavoro.

CANCRO. In amore cercate di evitare le tensioni e di essere intraprendenti. Il cielo promette bene in ambito lavorativo, quello che seminate in questo periodo porterà i suoi frutti tra novembre e dicembre.

LEONE. Le coppie di lunga data stanno pensando a un futuro insieme, quindi una convivenza, un matrimonio o magari un figlio. Avete voglia di fare in ambito lavorativo, finalmente potrete dedicarvi a quello che più vi piace.

VERGINE. Se avete discusso con una persona cercate di chiarire nella giornata di oggi. Favoriti gli incontri e i sentimenti. Potreste avere dei problemi sul lavoro, ma saprete cavarvela.

BILANCIA. La Luna, finalmente, non è più opposta, quindi in amore bisogna trovare un accordo. Sul lavoro potreste dover discutere per ottenere quello che volete, favoriti gli incontri professionali.

SCORPIONE. Bene l’amore, alcuni oggi dovranno verificare la tenuta di un rapporto. Un progetto potrebbe aver bisogno di modifiche sul lavoro ma sarete perfettamente in grado di farle e di portare ogni cosa a termine.

SAGITTARIO. Qualche discussione in amore, cercate di avere molta pazienza nella giornata di oggi. Non state in silenzio in ambito lavorativo, questo potrebbe aumentare le incomprensioni con chi vi circonda.

CAPRICORNO. In amore cercate di essere prudenti e di non pensare al passato. Fate attenzione al denaro e alle spese, non è un buon periodo per spendere soldi.

ACQUARIO. Giove nel segno porta una rinascita, con Venere e la Luna nel segno nella giornata di oggi tutto filerà liscio, lasciatevi andare alle emozioni. Novità in arrivo sul lavoro.

PESCI. Abbiate pazienza ancora per qualche giorno, la parte centrale della settimana in amore promette bene e potrebbe portare la pace intorno al 21. Sul lavoro i nodi arriveranno al pettine e poranno finalmente essere sciolti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Luglio 2022, 11:30

