L'Oroscopo di Paolo Fox di martedì13 settembre: ecco i segni favoriti dalle stelle

L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 13 settembre. Le previsioni astrologiche per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate».

ARIETE. In arrivo grandi novità in amore. Sul lavoro avete delle consegne da portare a termine. Recuperate le energie perdute e non mollate proprio ora, anche a costo di fare gli straordinari. Verrete ricompensati.

TORO. Luna e Venere favorevoli in amore, potete ottenere grandi cose e togliervi belle soddisfazioni. Sul lavoro avete buone intuizioni e sono in arrivo cambiamenti importanti, potrete dimostrare a tutti il vostro valore.

GEMELLI. Questa giornata è piuttosto litigiosa per l'amore, cercate di trovare un accordo con il partner, altrimenti se la coppia è ormai logora, abbiate il coraggio di tagliare corto e aprirvi a nuove avventure.

CANCRO. Questa giornata inizia con un bellissimo cielo che vi permetterà di togliervi belle soddisfazioni, specie in amore sono in arrivo belle occasioni. La luna infatti è favorevole e permette nuovi incontri.

LEONE. La mattina inizia con il piede giusto, approfittatene per portare avanti belle cose, come un viaggio, un amore, un figlio. Nel pomeriggio ci sarà una certa stanchezza nella vostra relazione, e potreste quindi facilmente perdere la pazienza.

VERGINE. La giornata di oggi porta buone intuizioni in amore. Sul lavoro bisogna rimboccarsi le maniche ma potrebbe arrivare una svolta, il futuro è nelle vostre mani. Dovete compiere scelte importanti.

BILANCIA. In amore è un periodo di forti scontri e tensioni. Cercate di essere pazienti e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Sul lavoro è anche un periodo di stress, ma presto potrete recuperare e ripartire alla grande.

SCORPIONE. Fate attenzione alle polemiche con il partner, perché una parola di troppo potrebbe accendere le discussioni. I rapporti professionali sono da rivedere. Forse avete litigato con una persona importante e ora soffrite un po’.

SAGITTARIO. Avete bisogno di tempo per rimettervi in carreggiata, avete ritrovato fiducia in voi stessi e in chi vi circonda. Sul lavoro c’è chi deve ripartire da zero, cercate di non demordere.

CAPRICORNO. Forte stress e tensione in mattinata, ma nel corso della giornata le cose andranno meglio in ambito amoroso. Sul lavoro cercate di avere pazienza, alcuni di voi potrebbero avere dei contenziosi.

ACQUARIO. In amore c’è un certo nervosismo e tanta tensione nell’aria. Avete bisogno di rilassarvi e recuperare energie perdute. Sul lavoro ci sono problemi non da poco da risolvere.

PESCI. La giornata di oggi parte con buone stelle che proteggono l'amore. Sul lavoro mettete in chiaro ciò che vi interessa davvero. Possono venir fuori grandi cose.

