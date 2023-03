Oroscopo di Paolo Fox della settimana da lunedì 27 a venerdì 31 marzo: i segni favoriti dalle stelle

di Redazione web

L'oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va da lunedì 27 a venerdì 31marzo. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide le indicazioni degli astri e fornisce consigli su come affrontare la settimana. Un modo per interrogare le stelle su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni fortuna ecc. Ecco le previsioni segno per segno.



ARIETE. Vi aspetta una settimana brillante, serve ancora un po' di pazienza per qualche giorno poi le cose andranno meglio. Prendetevi cura del corpo, con un’alimentazione sana, e della mente, scacciando cattivi pensieri.

TORO. Avrete bisogno di grinta per affrontare la settimana, ma a causa di Marte e Saturno potrete avere qualche difficoltà imprevista. Approfittate della bella Venere per dedicarvi all'amore. Tra i vostri amici ci sarà qualche ramo secco da tagliare via.

GEMELLI. La settimana si apre con la Luna nel segno che vi porta a desiderare di stare al centro dell'attenzione. Marte e Saturno sono positivi e questo per voi è sintomi di grinta, sfruttate questa determinazione in modo pratico, cercando di costruire qualcosa di bello.

CANCRO. In amore siete al massimo del romanticismo, grazie alla Luna che rende le prossime giornate molto passionali. Sarete in grado di superare la negatività causata da Saturno e di abbandonarvi a nuovi sentimenti. Le prossime giornate sono ricche di occasioni, rimettetevi in gioco.



LEONE. State attraversando un periodo di cambiamenti in famiglia e potrete prendere delle decisioni dolorose. Siate prudenti sulla strada della nuova vita, un approccio troppo brusco rischia di allontanare le persone care.

BILANCIA. Quella che inizia sarà una settimana felice e piena di soddisfazione. Gli influssi positivi di Marte, Saturno e Venere vi faranno affrontare tutto con ottimismo e voglia di socializzare. Questo atteggiamento avrà i suoi benefici anche in famiglia.



SCORPIONE. Saturno e Marte inizieranno a farsi sentire e, uniti a Urano, potrebbero rendervi più intolleranti. Avete bisogno di rilassarvi. Ci sono stati troppi ostacoli e contrattempi nella vostra vita negli ultimi tempi, potreste avere un pessimo umore che vi porta a discussioni.

CAPRICORNO. Il periodo di stress è finalmente finito e la vostra vita sembra finalmente gestibile, approfittate per delegare e dedicarvi a voi stessi. Saturno e Marte sono usciti dal vostro Segno e non sarete più sotto pressione come negli ultimi mesi.

ACQUARIO. Sono in arrivo grandi cambiamenti, soprattutto sul lavoro. Dovrete lavorare un po’ di più, ma la ricompensa ne varrà la pena. Procedete comunque con cautela nei cambiamenti. In amore poi siete a un passo da realizzare i vostri desideri.

PESCI. State vivendo un momento di pigrizia a causa della routine e della monotonia di questo periodo. Cercate di approfittare però di questo momenti di tranquillità per coltivare le amicizie e i rapporti familiari grazie all'aspetto positivo di Mecurio. Curate la vostra forma fisica, che ultimamente avete trascurato un po’.

