L'Oroscopo di Paolo Fox di lunedì 12 agosto: ecco i segni favoriti dalle stelle

L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 25 agosto. Le previsioni astrologiche per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate».

ARIETE. Nella giornata di oggi potranno nascere delle complicazioni di tipo economico, forse perché avete speso oltre le vostre possibilità. Cercate di limitare le uscite superflue. Una promozione a lavoro potrebbe aiutare.

TORO. Le coppie che vivono una storia importante possono concretizzare nel giro di poco tempo un progetto importante, come il matrimonio o una convivenza.

GEMELLI. La Luna oggi è nel segno e potrebbe portare complicanze nella vita di coppia. Forse è arrivato i momento di capire se vale davvero la pena andare avanti insieme o è meglio mettere un punto fermo e voltare pagina.

CANCRO. La settimana inizia con una forte confusione, qualcosa potrebbe non andare secondo i vostri piani. Crescono le discussioni, siete troppo convinti delle vostre idee, forse.

LEONE. Se ci sono momenti di tormento o intolleranza, è il caso di prendere decisioni serie e ferme sul da farsi. A livello sentimentale può aprirsi una fase di recupero.

VERGINE. Nella giornata di oggi alcune coppie potranno finalmente chiarirsi e parlare, in questo modo potrete recuperare dopo un periodo di tensioni. Forte passionalità.

BILANCIA. Chi è single può avere voglia di ritrovare l’anima gemella, ma è meglio non impegnarsi in situazioni complicate. Una bugia potrebbe venire a galla a breve, fate attenzione.

SCORPIONE. Chi è single ha voglia di amare e non restare più solo. Ma non dovete accontentarvi, anzi cercate sempre la persona più giusta da avere al vostro fianco.

SAGITTARIO. Venere opposta porta malumore nella coppia, per i single invece sono in arrivo momenti migliori, vbasta pazientare.

CAPRICORNO. Questa è la giornata adatta per rimettere in gioco i sentimenti. Con l’aiuto di Venere infatti ci saranno ottime opportunità per fare bene. Le coppie possono riprendere in mano la propria vita.

ACQUARIO. Venere nel segno vi spinge a rimettervi in gioco e ripartire. I single vivranno un momento d'oro dal punto di vista dei sentimenti, chissà che non possiate trovare l'anima gemella.

PESCI. In amore avrete bisogno di una svolta, non prendetevela se le cose non vanno come vorreste. Possono esserci ottime opportunità per fare bene. Insomma, rimboccatevi le maniche.

