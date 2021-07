Oroscopo Paolo Fox per la settimana dal 12 luglio: le previsioni per tutti i segni zodiacali

Le previsioni settimanali per l'Oroscopo di Paolo Fox. L'astrologo dà i consigli per la settimana che va dal 12 luglio fino a venerdì. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati come ogni lunedì. Le previsioni riguardano l'amore, il lavoro e la fortuna, ma come dice sempre Paolo Fox «non credete ma verificate». Ecco quali tra i dodici segni zodiacali avranno più fortuna.

ARIETE. Questa settimana cercate di non essere impulsivi e di ascoltare qualche consiglio. In amore se avete discusso con qualcuno, magari per motivi banali, è il caso di chiarirsi. Favoriti anche gli incontri di lavoro, potete portare avanti con entusiasmo i vostri progetti.

TORO. La Luna in questi giorni entrerà nel segno e per voi è un'ottima notizia. Per chi ha vissuto una crisi è arrivato il momento di fare chiarezza e trovare delle soluzioni. In questo periodo siete molto attivi ed energici, non perdete mai la calma e la determinazione.

GEMELLI. In questa settimana cercate di prendere fiato e recuperare le energie perse. Chi ha una storia importante potrebbe iniziare a pensare a progetti come matrimonio e convivenza, ma se ci sono stati dei conflitti cercate di chiarirvi. In generale mantenete la calma.

CANCRO. Nel corso della settimana potete fare nuove conoscenze che possono rivelarsi molto importanti e durature, soprattutto a livello sentimentale. Il mese di luglio porta grandi novità a chi è single e cerca l'anima gemella, chi invece ha già una storia può godere di un momento tranquillo.

LEONE. In questa settimana lo stress e il tanto lavoro vi tolgono energie e forze. Avete bisogno di un po’ di riposo. Se possibile prendetevi qualche giorno di ferie. Dovete recuperare le energie perdute in questi mesi impegnativi, ma ci riuscirete e a breve potrete tornare in pista.

VERGINE. Chi ha una storia da tempo potrebbe iniziare a fare progetti di convivenza o di matrimonio. Buone notizie in arrivo sul lavoro, magari per qualcuno è in arrivo un nuovo contratto o ci sono nuove opportunità di carriera. In amore potete risolvere problemi di lunga data.

BILANCIA. Settimana positiva per la Bilancia che dopo tante difficoltà ritrova la serenità e la pace. Cercate di non farvi influenzare da situazioni esterne che possono farvi perdere la pazienza e innervosirvi. Con Mercurio e Venere favorevoli potete togliervi grandi opportunità.

SCORPIONE. In questa settimana vi attendono giorni confusionari, c’è tanta pressione e tanto stress, soprattutto per questioni personali e familiari che ancora non sono state risolte. Ci possono essere delle perplessità, ma voi andate dritti per la vostra strada.

SAGITTARIO. Siete in una fase della vita in cui dovete capire in che direzione state andando. Cercate di riflettere sugli obiettivi che volete conquistare, cercate di non caricarvi troppo di lavoro. Le persone più giovani del segno dovrebbero poter cogliere al volo le occasioni che capitano in questo periodo.

CAPRICORNO. Da questo momento fino alla fine dell'anno dovrete prendere delle decisioni molto importante in ambito lavorativo e personale che potrebbero cambiare anche il vostro futuro. L'estate segna una rinascita nella vostra vita professionale, cercate di osare anche in autunno.

ACQUARIO. Cercate di evitare polemiche sterili nei prossimi giorni. Fate attenzione sul lavoro dove non potrebbe essere così scontato un rinnovo, ma riuscirete lo stesso a togliervi delle belle soddisfazioni. Vorreste maggiori garanzie, ma non è il momento migliore. Tenetevi stretto quello che avete.

PESCI. State ottenendo i riconoscimenti che speravate e finalmente arrivano le prime soddisfazioni. L’amore può tornare protagonista per chi è single da un po’.

