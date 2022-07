Oroscopo Paolo Fox di giovedì 28 luglio: ecco i segni favoriti dalle stelle

L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 28 luglio. Le previsioni astrologiche per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate».

ARIETE. Tenete duro ancora oggi con la Luna storta perché da domani cambia il quadro. Sfruttate le prossime giornate per recuperare la serenità persa soprattutto in amore.

TORO. La Luna sarà i quadratura e rimarrà così per tre giorni di fila. Questo vorrà dire meno energia psicofisica, meno voglia di fare e più confusione in testa. Se dovete parlare con qualcuno, meglio aspettare domenica.

GEMELLI. Cercate di darvi da fare sul lavoro, pensate a nuovi progetti che potrebbero decollare per il prossimo anno. Siate lungimiranti anche in amore, tutte le storie d’amore che stanno nascendo in questi giorni sono interessanti, anche quelle nate casualmente.

CANCRO. Nella giornata di oggi cercate di concentrarvi sull'amore, cucitevi degli spazi per voi stessi. Sul fronte lavorativo continuano i problemi tra chi sente tutto il peso sulle sue spalle e chi deve ricominciare da campo, manca la tranquillità.

LEONE. Da oggi inizia una fase di recupero, se pure avete avuto dei problemi non è nulla che non si può superare. Da qui in avanti le cose andranno sempre meglio, perché Venere presto si unirà al Sole e Mercurio nel segno. Potrete portare avanti progetti e concentrarvi sull’amore.

VERGINE. Dalla giornata di oggi potrete iniziare a seminare in vista del prossimo autunno. Si preannuncia un periodo molto importante. Chi ha avuto una crisi in amore recupera da settembre.

BILANCIA. Da oggi inizia una fase di recupero che vi porterà nuova forza fisica e serenità. Non tutti hanno vissuto una crisi di coppia ma potrebbe esserci stato solo un distacco fisico per vari motivi. In ogni caso meglio non alimentare nuova irascibilità.

SCORPIONE. Le prossime giornate saranno un pochino faticose. La Luna vi mette sotto pressione, cercate di non essere paranoici in amore.

SAGITTARIO. Luna, Sole, Mercurio e Giove sono in aspetto interessante dovrete continuare a portare avanti i vostri progetti di vita ambiziosi. Tra poco si aggiungerò anche Venere. Se avrete al vostro fianco qualcuno che cercherà di bloccarvi, non ci penserete due volte a metterlo da parte.

CAPRICORNO. Oggi la giornata parte con il piede giusto. Il fatto è che molte cose stanno cambiando sul lavoro e voi non vorreste tornare a fare le cose di prima. Alcuni risentiranno di vecchi disagi.

ACQUARIO. Vi aspettano giornate pesanti, la Luna in opposizione potrebbe causare un calo fisico. Cercate di essere prudenti in amore, e siate pazienti.

PESCI. La giornata di oggi sarà interessante e di recupero per l'amore. Se vi state portando dentro alcuni dubbi, sarebbe meglio chiarirli. In questi giorni state iniziando a vedere il vostro futuro in modo diverso.

