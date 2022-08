Oroscopo Paolo Fox di martedì 16 agosto: ecco i segni favoriti dalle stelle

L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 16 agosto. Le previsioni astrologiche per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate».

ARIETE. La Luna è nel segno, insieme a Giove e Venere in buon aspetto, il Sole ottimo. In questo momento siete presi da tante cose in vista dei prossimi mesi. Qualcuno sta cercando una rivincita personale, qualcun altro vuole vincere una sfida e poter stare meglio. Nuove opportunità da cogliere al volo.

TORO. Nella giornata di oggi sarete pensierosi e preoccupati per motivi personali e familiari. Venere in dissonanza crea qualche piccola o grande complicazione. È importante tenere lontana la noia, ritrovare più tranquillità.

GEMELLI. Si preannuncia un’altra giornata molto stimolante. Potete lasciarvi alle spalle un periodo di sofferenza, visto che questi sono giorni interessanti per l'amore, per i contatti, gli incontri. Sul lavoro tutto andrà rivisto e sarà indispensabile iniziare a tagliare le situazioni superflue.

CANCRO. Potreste vivere un momento di tensione, un piccolo disagio, alti e bassi nell’umore. Desiderate e avete bisogno di una persona al vostro fianco, ma vi sentite un po' soli.

LEONE. La Luna sarà favorevole, avete le idee chiare e ne volete parlare con qualcuno, ma fate attenzione ai torni. Stelle promettenti per chi vorrà rimettersi in gioco in amore, vivere una storia importante. I

VERGINE. Cercate di non insolarvi dalla realtà. Cercate di recuperare un po’ di forza per risolvere i vostri problemi. La vostra grande difficoltà ora è trovare nuove alleanze, persone di cui potervi fidare nel lavoro.

BILANCIA. Si preannuncia una giornata pensierosa, piena di dubbi. Chi deve ricominciare da capo sul lavoro, un nuovo gruppo, nuove collaborazioni, sta avendo alcune difficoltà, abbiate un po' di pazienza che tutto si potrà superare.

SCORPIONE. Sole e Venere sono in aspetto critico nella giornata di oggi e potrebbero implicare la necessità di rivedere alcune cose. La seconda metà di agosto vi vedrà piuttosto arrabbiati, diffidenti con qualcuno.

SAGITTARIO. Avrete ancora la Luna, il Sole, Giove e Venere in aspetto favorevole. Sarà il momento ideale per darsi da fare, farsi valere, rimettersi in gioco. Riuscirete a trovare nuove prospettive interessanti riguardo il futuro.

CAPRICORNO. Da oggi Venere non è più opposta. Se tra luglio e i primi giorni di agosto non siete riusciti a dare spazio all’amore come avreste voluto, ora potete farlo. Siete meno assorbiti dal lavoro e dalle questioni pratiche.

ACQUARIO. Dovreste cominciare a buttarvi in nuovi progetti, anche in apparenza azzardati. È importante dare spazio alla tua enorme creatività, occupatevi di cose nuove, insolite.

PESCI. Dovreste fermarvi e riflettere un po’, anche sulle finanze. Con Mercurio in opposizione potreste avere avuto alcune spese di troppo, cercate di fare quadrare bene i conti.

Martedì 16 Agosto 2022

