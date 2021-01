L'Oroscopo di Paolo Fox, la classifica della settimana per i segni zodiacali: Sagittario sul podio, stress per la Bilancia

L'Oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 18 gennaio si avvale della consueta classifica dei segni più fortunati. Dallo studio de "I Fatti Vostri" l'astrologo condivide le previsioni per tutti i segni zodiacali fino a domenica. Appuntamento attesissimo per iniziare bene la settimana con i consigli di Paolo Fox e i segni sul podio. L'astrologo ribadisce che sta per arrivare una concentrazione di pianeti congiunti nel segno dell'Acquario. Una situazione astrale che porterà delle novità.

BILANCIA

Al dodicesimo posto la Bilancia. È un momento fertile per i cambiamenti, ma per la Bilancia è sempre difficile fare il passo verso qualcosa di nuovo. Tanti di voi devono abbandonare una situazione pesante e iniziare nuovi progetti. Stress nella settimana.

CAPRICORNO

Dopo tante settimane in cima scendete all'undicesimo posto. Vi trovate davanti a delle situazioni difficili perché non tutte le persone attorno a voi sono affidabili. Per questo preferite fare le cose in maniera autonoma. Attenzione anche in amore.

LEONE

Siete in una condizione particolare. Tanti i pianeti opposti e la visione della vita è un po' confusa. Partite un po' in salita, ci sono dei conflitti. Le cose sono un po' complesse perché ci sono delle fasi in cui ci si può muovere un po' di meno. Dovete ripartire da zero.

TORO

Siete incerti e non sapete cosa farete nei prossimi mesi. Questo porta l'astrologo a collocarvi al nono posto. C'è un po' di precarietà e sono tanti i problemi. Vi ponete degli obiettivi non sempre raggiungibili. Siete agitati e attenzione alle relazioni d'amore.

PESCI

All'ottavo posto della classifica settimanale c'è il segno dei Pesci. State mettendo alla prova una storia se è iniziata da poco o se è in crisi. Bene se avete recuperato, altrimenti voltate pagina anche se è difficile per i segni d'acqua. Curate la forma fisica questa settimana.

VERGINE

Continuate ad avere una grande forza, ma siete un po' affaticati e per questa settimana vi trovate al settimo posto. In questo periodo dovete puntare i piedi se ci sono delle cose che non vanno e dovete farvi rispettare. Lo farete con molto garbo anche se siete arrabbiati.

SCORPIONE

Al sesto posto c'è lo Scorpione, che si trova al centro di questa tempesta planetaria ed è uno dei segni che ne risente maggiormente. Ci saranno degli squilibri e sarete sottotono. C'è un po' più di stanchezza, ma potete chiarire.

CANCRO

Al quinto posto della classifica di Paolo Fox c'è il segno del Cancro. Per fine maggio e giugno vi aspetta un grande successo. Quelli saranno mesi di trattative e di accordi. Per ora siete sollevati e le cose che vi ferivano prima non vi fanno più male.

ARIETE

Sfiora il podio il segno dell'Ariete che nei mesi precedenti ha avuto molti malumori. Avete bisogno di un po' di incoraggiamento. Potete recuperare le relazioni con le persone che vi vogliono bene. Ponete al centro i sentimenti.

ACQUARIO

Il segno dell'Acquario scalpita e viene collocato al terzo posto, il gradino più basso del podio. Siete ansiosi, non sapete se continuare un certo progetto che avete avviato. C'è tanta voglia di cambiare.

GEMELLI

Il segno dei Gemelli si colloca al secondo posto della classifica di Paolo Fox. Buona situazione astrologica, c'è un'agitazione che va diretta verso qualcosa di creativo. Avete tanta voglia di fare

SAGITTARIO

Il Sagittario guida la classifica della settimana. Avete voglia di avventure, anche se siete sposati. Anche una piccola trasgressione potrebbe farvi superare un periodo di grande noia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Gennaio 2021, 12:47

