L'Oroscopo di Paolo Fox la classifica dei segni: lo Scorpione sul podio, giù il Sagittario

Appuntamento con l'Oroscopo di Paolo Fox come ogni lunedì. Il noto astrologo stila la classifica dei segni zodiacali più fortunati nella settimana che va dal 15 marzo a venerdì e legge gli astri in diretta dallo studio de I Fatti Vostri in onda su Rai 2. Le previsioni settimanali danno soltanto un orientamento e come dice sempre Paolo Fox «Non credete, ma verificate». Ecco i segni dal dodicesimo al primo posto.

L'OROSCOPO DI PAOLO FOX DELLA SETTIMANA

SAGITTARIO

Al dodicesimo posto il Sagittario. Chi appartiene a questo segno ha bisogno di esperienze, è un po' sottotono in questi giorni perché vorrebbe fare di più. Prossimamente il sole inizierà un transito migliore per i segni di fuoco. E la situazione migliorerà nettamente.

GEMELLI

All'undicesimo posto della classifica il segno dei Gemelli. In questo periodo siete un po' in allerta, soprattutto per quanto riguarda le relazioni. Persino nelle storie più rodate avete dei dubbi e sentite di dover definire qualcosa, di dover fare delle scelte.

LEONE

Al decimo posto il Leone. Avete avuto un po' di tensioni nel mese scorso, in questo periodo siete preoccupati per una persona cara o comunque siete perplessi. Una settimana in cui dovete tenervi fuori da situazioni pesanti e recuperare energie.

VERGINE

Nona la Vergine. C'è l'opposizione di Venere e Sole, ma l'amore esiste. Potrebbero esserci relazioni ferme e voi potreste protestare. Siete autonomi, ma siete anche molto stanchi di fare le cose da soli e di stressare la mente. Un po' di pazienza.

BILANCIA

Ottavo posto per la Bilancia. Dovete riprendere in mano un contratto o un accordo in scadenza oppure dovete programmare qualcosa di nuovo. C'è un lieve calo tra marzo e aprile, ma poi si riprende. Nei prossimi giorni potreste sentirvi un po' giù.

TORO

Il Toro è collocato al settimo posto della classifica di Paolo Fox. Siete migliorati rispetto ai giorni scorsi, ma cercate di non polemizzare su tutto. Vorreste qualcosa in più ed è un buon periodo per avere chiarimenti e fare un passo in avanti.

CANCRO

Il Cancro a metà classifica, al sesto posto. Venere è interessante e le cose con i partner, non solo in amore, vanno bene. Dal punto di vista lavorativo dovrete giocare a braccio di ferro. Questi sono mesi di transizione, mentre maggio e giugno tutto cambia.

PESCI

Al quinto posto della classifica Paolo Fox colloca il segno dei Pesci. Potenziate l'amore se siete in coppia o datevi da fare se siete single. Ultimamente avete cambiato registro e state cercando persone molto forti, ma attenzione a diventare 'schiavi'.

ACQUARIO

Settimana di liberazione per il segno dell'Acquario, al quarto posto e a un passo dal podio. Entro la fine dell'anno arriva un gesto concreto di cambiamento. Giove e Saturno aiutano a portare avanti nuovi progetti. Tutto cambia, ma condividete con il partner.

CAPRICORNO

Terzo posto per il Capricorno, che continua il suo periodo fortunato secondo Paolo Fox. Questa è una settimana attiva: avete una buona luna e un atteggiamento positivo nei confronti degli altri. Siete pagati poco, ma l'amore è in recupero.

ARIETE

Paolo Fox colloca gli appartenenti al segno dell'Ariete al secondo posto della classifica settimanale. Da sabato il Sole entra nel segno e questo comporta un recupero di forze ed energie. Le cose si possono sistemare.

SCORPIONE

Lo Scorpione a sorpresa è al primo posto. Saturno è opposto perché non vi sentite molto forti, ma in generale questa settimana permette di concludere questioni importanti soprattutto per chi cerca l'amore. Novità a livello pratico in arrivo.

