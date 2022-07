L'oroscopo della settimana di Paolo Fox: il Cancro recupera dopo un periodo no, riparte l'amore per l'Acquario

Paolo Fox torna con l'Oroscopo della settimana che va da lunedì 11 luglio 2022 fino al weekend. L'astrologo, volto noto della televisione dà i suoi consigli su come affrontare la settimana. Ecco nel dettaglio:

ARIETE. Nella settimana che sta per iniziare sono favoriti i nuovi incontri. Cercate di non pensare al passato e di andare avanti, il momento più difficile è passato ora le cose miglioreranno.

TORO. L'amore procede a gonfie vele e finalmente potrete percorrere nuove strade. Marte è dalla vostra parte. Sul lavoro, stanno per arrivare i primi riscontri dopo tanti sacrifici. Giornata interessante mercoledì.

GEMELLI. L'amore è al centro della vostra vita e l'estate promette bene per i single. Questa settimana sono favoriti gli incontri, vi sentite molto affascinanti e pronti a ripartire. Sul lavoro, occhio con i nati sotto il segno dell’Ariete e del Cancro perché potrebbero esserci dei problemi.

CANCRO. Chi ha avuto problemi in amore tra maggio e giugno ora sta per recuperare con Venere nel segno. Lasciatevi andare senza pensare al passato. Sul lavoro alcuni hanno dovuto fare dei cambiamenti e sono stati mesi molto difficili, ora però si va avanti.

LEONE. La settimana inizia bene per l'amore e nella seconda metà del mese e cose andranno ancora meglio. Le amicizie che nascono ora sono intriganti e le giornate di lunedì e martedì ti daranno tante soddisfazioni. Sul lavoro, novità in arrivo, ma occhio all’invidia.

VERGINE. In questa settimana vi sentite un po' agitati. Venere frena le nuove conoscenze e fate fatica a lasciarvi andare. Occhio alle giornate di domenica e lunedì, bene mercoledì sul fronte sentimentale. Sul lavoro potete guardare al futuro con ottimismo.

BILANCIA. In amore avete avuto qualche difficoltà, ma ora le cose cambiano soprattutto nel prossimo weekend quando ritroverete il vostro equilibrio. Sul lavoro, non avete tante certezze e dal punto di vista economico, per questo conviene che manteniate la calma soprattutto se avete delle spese in vista.

SCORPIONE. In amore Marte è opposto e questo crea delle positizoni ambigue. Le giornate di lunedì e martedì sono importanti per capire se una persona vi piace davvero, anche perché Venere dalla prossima settimana sarà dalla vostra parte. Sul lavoro avete molti progetti.

SAGITTARIO. Sentite una forte agitazione in amore, ma Venere è opposta e per questo bisogna fare attenzione alle storie con persone che sono lontane. Giorni di recupero venerdì e sabato. Sul lavoro, i nuovi progetti hanno preso il via.

CAPRICORNO. Le storie che non vanno non dureranno a lungo, proprio in questa settimana avete voglia di fare chiarezza nel vostro cuore. Sul lavoro cercate di mantenere quello che avete e di risolvere i problemi.

ACQUARIO. Bene l’amore con Venere che è dalla vostra parte. Se una storia vi ha deluso potrete ricominciare, se volete fare nuove conoscenze il periodo è favorevole. Sul lavoro, cercate di pensare a quello che dovete fare a settembre.

PESCI. Questa settimana in amore dovrete mantenere la calma, le cose andranno meglio dalla prossima. La seconda parte di luglio promette bene, in arrivo emozioni già da mercoledì. Sul lavoro, cercate di essere prudenti, specie nelle giornate di lunedì e martedì.

