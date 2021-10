L'Oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 25 ottobre 2021: il Cancro primo in classifica

Ecco l'Oroscopo di Paolo Fox per la settimana che inizia oggi lunedì 25 ottobre 2021. L'astrologo, tra i più famosi della televisione, interpreta le indicazioni delle stelle nello studio de I Fatti Vostri e stila la consueta classifica dalla dodicesima posizione fino all'ambito podio in base alla fortuna in amore e sul lavoro. Fanalino di coda: il segno zodiacale del Leone.

L'OROSCOPO DI PAOLO FOX DELLA SETTIMANA, LA CLASSIFICA

LEONE Al dodicesimo posto il leone, che in amore deve trovare il coraggio di lasciarsi andare mentre sul lavoro deve fare attenzione alle spese anche se ci sono buoni progetti da realizzare.

SCORPIONE Al penultimo posto lo Scorpione. Sarà una settimana non totalmente positiva. L’amore non promette nulla di buono, ma se vi piace qualcuno è il momento di tuffarsi. Sul lavoro prendete tempo.

TORO Al decimo posto il Toro. Da novembre avrete una Venere molto importante, ma adesso volete chiarire quello che non va. Tra giovedì, venerdì e sabato direte tutto quello che pensate. Avete bisogno di conferme.

CAPRICORNO Nono posto al Capricorno. Avete buone prospettive per l'anno prossimo e Venere sarà a lungo nel vostro segno. Potete mettervi in riga e in questo periodo volete isolarvi per ragionare. All'inizio della settimana non sentitevi sminuiti.

ARIETE Ottava posizione in classifica per il segno dell'Ariete. Continuate a lottare e a dirvi "perché capita tutto a me?". Volete fare tutto da soli e poi state male. Giornate di recupero alla fine della settimana, soprattutto in amore.

SAGITTARIO Al settimo posto in classifica si trova il segno del Sagittario, lodato dall'astrologo per l'energia. Inizio della settimana un po' stentato, poi recupererete. Grande settimana per le relazioni.

PESCI A metà classifica i Pesci. State per decollare perché quelli che hanno avuto una crisi devono superarla. Ci mettete tempo perché quando vi innamorate state male se la persona sfugge al vostro controllo. Le coppie forti lo saranno di più.

BILANCIA Quinto posto per le persone che appartengono al segno della Bilancia. State bene se vivete in un ambiente piacevole e volete sistemarvi meglio. Un po' agitati all'inizio della settimana, bella giornata domenica.

ACQUARIO Sfiora il podio il segno dell'Acquario. Dovete fare le cose che non fanno gli altri, ma adesso dovete sfruttare un buon Mercurio e una buona Venere. Arriva il successo se accettate di essere meno permalosi.

VERGINE Sul gradino più basso del podio il segno della Vergine. Domenica molto bella con la Luna nel segno, ma non dimenticate l'amore. Da novembre avrete un impeto forte nelle relazioni.

GEMELLI Al secondo posto Paolo Fox colloca iI segno dei Gemelli. Inizio di settimana importante, grande cielo, siete molto amati e simpatici.

CANCRO Dalle stalle alle stelle per il Cancro, che questa settimana conquista la prima posizione in classifica. Avete una carica pazzesca e in mezzo alla settimana si prevedono grandi giornate.

