L'Oroscopo di Paolo Fox di giovedì 22 settembre: ecco i segni favoriti dalle stelle

L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 22 settembre. Le previsioni astrologiche per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate».

ARIETE. Nella giornata di oggi l'amore procede a gonfie vele grazie a una luna che è dalla vostra parte. Sul lavoro è meglio evitare la fretta: ogni cosa ha il suo tempo, forse potreste dover chiudere con qualcuno.

TORO. Non abbiate fretta in amore e non fate passi azzardati. Sul lavoro, le possibilità non mancano, ma sentite che qualcuno ha sbagliato.

GEMELLI. Cercate di frequentare nuove persone, con i nati sotto il segno del Leone la relazione può essere speciale. Se dovete chiarire qualcosa fatelo dopo il 29 del mese. Sul lavoro è in arrivo una bella notizia.

CANCRO. Nella giornata di oggi ci sarà un po' di nervosismo in amore, cercate di fare chiarezza. Sul lavoro, tutto è cambiato e non avete più certezze.

LEONE. La situazione astrologica è interessante in amore, la Luna è con voi. Sul lavoro, tutto dipende dalla vostra forza di volontà ma le soddisfazioni non mancheranno.

VERGINE. In amore siete un po’ in crisi, ma presto tutto si chiarirà, dovete solo mantenere la calma. Sul lavoro avete bisogno di un po’ di risorse economiche per mettere a punto dei progetti.

BILANCIA. La giornata di oggi in amore promette bene e presto vi toccherà fare una scelta importantissima. Sul lavoro, impegnatevi di più e fate delle scelte.

SCORPIONE. State mettendo in discussione i vostri sentimenti e di conseguenza anche il partner. Sul lavoro avete bisogno di libertà: le tensioni non mancano, occhio alle spese.

SAGITTARIO. Venere per poche ore sarà contraria oggi, ma in amore piano piano si risolveranno tutte le incomprensioni. Sul lavoro dovrete fare delle scelte ma le soddisfazioni non mancheranno.

CAPRICORNO. Queste giornate in amore promettono bene e tra sabato e domenica il cielo vi sorriderà. Sul lavoro fatevi valere e iniziate a rifiutare qualcosa se non vi va.

ACQUARIO. In amore cercate di lasciar perdere le incomprensioni, andate aventi seguendo il vostro cuore. Qualcuno potrebbe dire basta sul lavoro, alcune situazioni potrebbero essere diventate insopportabili.

PESCI. In amore oggi cercate di fare chiarezza. Sul lavoro avete tanti impegni da portare a termine e nel pomeriggio la stanchezza si farà sentire.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Settembre 2022, 09:19

