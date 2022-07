L'oroscopo di Paolo Fox di giovedì 14 luglio: ecco i segni favoriti dalle stelle

L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 14 luglio. Le previsioni astrologiche per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate».

Ariete. La giornata di oggi si preannuncia piuttosto difficile a causa della Luna in opposizione. Nelle prossime ore sarà più difficile ragionare. Cercate di non arrabbiarvi per un contrattempo, in questo periodo serve molta pazienza.

Toro. La giornata sarà illuminata da Luna e Marte favorevoli. Finalmente vi state accorgendo di essere usciti dal periodo cupo e state ritrovando la fiducia nel futuro.

Gemelli. Da oggi iniziano tre giornate molto promettenti, nelle prossime ore potrete dare sfogo alla vostra creatività e lavorare su qualcosa di bello e interessante. Ottimo periodo per chi vuole diventare protagonista del proprio futuro.

Cancro. La Luna in opposizione potrebbe portare nuove tensioni e, se non farete attenzione, anche qualche discussione in famiglia. Alcuni di voi in questi ultimi tempi hanno cambiato rotta.

Leone. La giornata di oggi vi dà molte energie e la possibilità di mettervi in gioco. Giove dà una marcia in più. Fate solo attenzione a non eccedere con la troppa sicurezza in voi stessi. Intriganti i rapporti con il Sagittario, Ariete e Gemelli.

Vergine. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare risposte importanti. Forse, però, un progetto avviato il mese scorso andrà ridimensionato per Settembre. Luglio sarà molto più stimolante, specialmente a partire dal 18. In amore servirà ancora self control fino a domenica.

Bilancia. Quella di oggi sarà una giornata strana, occorre essere prudenti perché potrete ritrovarvi al centro di qualche provocazione mentre volete solo stare in pace. Concentratevi sul liberarvi di questa insicurezza interiore che vi tormenta da un po’.

Scorpione. Cercate di contare sulla bella Luna che vi accompagna. Dalla prossima settimana avrete anche Venere attiva e potrete godervi una seconda metà di Luglio più intrigante. L’unico cruccio sarà dovuto a Marte opposto: occhio ai momenti di nervosismo.

Sagittario. Sentirete il bisogno di dire le cose come stanno, in amore tenete duro fino al 18 poi tornerà Venere positiva. Il fatto è che voi avreste bisogno di avere al vostro fianco qualcuno che sia creativo, che capisca il vostro stile di vista innovativo e dinamico.

Capricorno. Mercurio opposto potrebbe provocare qualche spesa di troppo o tante difficoltà che arriveranno insieme. Per fortuna il weekend avrà una Luna favorevole. Cercate di appianare le tensioni in amore.

Acquario. Nella giornata di oggi dovrete cercare di andara avanti. Anche se nel lavoro vi trovaste di fronte una persona conservatrice, procedete dritti per la vostra strada senza bloccarvi.

Pesci. Mercurio sta per tornare favorevole e questo porta buone notizie in amore. Dalla prossima settimana anche Venere tornerà attiva e permetterà un recupero importante in amore.

