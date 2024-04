Oroscopo di domani sabato 13 aprile: chi sale e chi scende

di Redazione Web

Gli astri danno indizi chiari. L'oroscopo di sabato 13 aprile 2024 è ancora condizionato da Mercurio retrogrado in Ariete. Dialogo difficile e mente pesante per molti segni. Nel segno di fuoco anche Venere. Urano, invece, continua il suo lento transito nel Toro. Così come Giove, nel segno fino al 25 maggio. Luna crescente in Gemelli fino alle 18 circa, poi il passaggio in Cancro.

I consigli di Leggo di sabato 13 aprile 2024 per i segni di fuoco, terra, aria e acqua.

L'oroscopo del 13 aprile per i segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario

Ancora energia per l'Ariete, che inizia il weekend con il piede giusto. Una sorpresa potrebbe cambiarvi la giornata. Godetevi il weekend, l'influsso del Sole non dura in eterno. Per i Leone giornata complicata: lavoro in salita, con Mercurio che appesantisce nonostante una posizione non del tutto sfavorevole. In ufficio anche le mansioni più semplici possono provocare grattacapi. I Sagittario devono riposarsi: avete speso tante energie, ora dovete riposarsi. State a casa, se potete. Evitate discussioni e litigi. La chiave della giornata, nonostante sia Sabato, è rimanere tra le quattro mura.

L'oroscopo del 13 aprile per i segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno

L'animo placido e pacifico del Toro è stato messo a dura prova nelle scorse giornate. Ora serve trovare la soluzione a un conflitto, un chiarimento dopo una discussione. A breve tutto sarà in discesa: tante new entry astrali sopra le vostre teste nelle prossime settimane. Per ora lasciatevi travolgere dal buonumore della primavera. Non c'è pace per la Vergine. Saturno contro pesa e i nuovi problemi portati da Mercurio rendono il clima decisamente pesante. Non parlare troppo e non dare consigli non richiesti. Cerca di fare mente locale: le stelle sostengono che tu pensi erroneamente di stare nella ragione. Fate attenzione: il peggio si reinventa spesso. Il Capricorno deve rilassarsi: vi serve un po' si spensieratezza.

L'oroscopo del 13 aprile per i segni d'aria: Gemelli, Bilancia e Acquario

Per i Gemelli è un buon momento. I risultati nel vostro lavoro sono buoni e il successo vi alimenta, continuate così. Per i Bilancia è il momento di una gita. L'ideale è organizzare una "vacanzetta" dell'ultimo secondo. Il lavoro può aspettare: trovate il coraggio di scappare per un paio di giorni. Gli Acquario devono dosare le parole. Se pensate di aver sbagliato, o di stare in mezzo a qualche problema di troppo, chiedete scusa. Serve ad evitare guerre da cui non potete che uscire perdenti.

L'oroscopo del 13 aprile per i segni d’acqua: Cancro, Scorpione e Pesci

Il segno del Cancro è un po' appesantito dalla coltre astrale in Ariete. Rischiate di passare un brutto fine settimana. Il Sole picchia duro e voi rischiate di dover affrontare un problema fisico. Meglio posticipare impegni di troppo, rilassatevi a casa. Arriveranno giornate decisamente più impegnative nel prossimo futuro. Lo Scorpione, invece, deve fare attenzione in Amore. Se state con la persona del cuore cercate il dialogo, vi aiuterà nella relazione. Evitate di guardarvi troppo in giro. I Pesci sono in calo. Potreste avere piccole grane da gestire. Siete maldestri, i pianeti in Ariete vi fanno perdere lucidità.

