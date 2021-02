Oroscopo di Paolo Fox del weekend: fase di recupero per il Sagittario, tensioni per la Vergine

L'oroscopo di Paolo Fox del weekend come ogni settimana spiega nel dettaglio come saranno le giornate di sabato e di domenica per i vari elementi dello zodiaco: ecco segno per segno le previsioni per amore, fortuna e lavoro.

Leggi anche > Oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 15 febbraio: l'Ariete recupera, tensioni per il Leone

ARIETE. Questo è il periodo giusto per fare nuovi progetti. Nel fine settimana avrete delle piccole tensioni da superare. Nella giornata di sabato le coppie potranno fare di più, cercate di non farvi prendere dalla fretta.

TORO. Momento favorevole per l'amore, ma nella giornata di sabato sarebbe meglio evitare di complicare la situazione sentimentale. Sul lavoro il rendimento non sembra migliorare ma possono partire nuovi progetti.

GEMELLI. Luna entra nel segno. Non mancheranno belle emozioni nella giornata di sabato. Le cose vanno a rilento sul lavoto, se quacuno ha una proposta da fare questo è il momento giusto per farsi avanti.

CANCRO. Venere inizia un transito importante, da domani ci sarà una buona energia da sfruttare sul lavoro. Le vostre idee vengono apprezzate. I nuovi progetti non vanno sottovalutati.

LEONE. Avete una buona energia da sfruttare in amore, dovrete credere nel futuro. Sul lavoro alcuni di voi devono fare i conti con qualcuno, questo è il momento giusto per fare scelte ambiziose.

VERGINE. Questo weekend sarà un po' polemico in amore. Le nuove collaborazioni non vanno sottovalutate. I nati del segno nel fine settimana avranno una situazione astrologica conflittuale, cercate di pensare al futuro.

BILANCIA. Mercurio e Venere favorevoli. Potrete dover prendere delle decisioni importanti sul lavoro, non abbiate paura di cambiare ruolo a lavoro. Nella giornata di domani meglio verificare una situazione sentimentale.

SCORPIONE. Giornate particolari per i sentimenti, potrete fare degli incontri positivi. Stanchezza sul lavoro, ma sta iniziando una fase di lento recupero.

SAGITTARIO. Momento di grande recupero professionale, ma cercate di non strafare. Alcuni potrebbero rinnovare un contratto. Domani ottima posizione di Venere.

CAPRICORNO. Venere è favorevole nelle giornate di sabato e domenica, potrete fare validi incontri. Alcuni di voi si sentiranno più stanchi sul lavoro.

ACQUARIO. Qualche fastidio da superare, ma da domai la luna è favorevole. Attenzione sul lavoro dove potrete attraversare un momento di grande nervosismo.

PESCI. Domani la Luna in ottimo aspetto potrà darvi delle emozioni positive, se qualcuno sta pensando a un trasloco sarà meglio aspettare qualche mese. Situazione difficile sul lavoro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Febbraio 2021, 19:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA