Oroscopo di Paolo Fox del weekend, ecco le previsioni segno per segno

Paolo Fox ha redatto le previsioni dell'oroscopo del weekend analizzando l'andamento dei vari pianeti. Segno per segno ha visto cosa succederà nei settori di lavoro, amore e fortuna nelle giornate di sabato e domenica. Ecco nel dettaglio le previsioni.

ARIETE. Non vanno sottovalutati gli incontri, ma è meglio non fare le ore piccolo. Da sabato inizia una fase di grande recupero, che potrà anche portare alla risoluzione di qualche problema.

TORO. Saranno giornate un pochino polemiche con il partner, acluni di voi sono stufi di sentirsi dire delle bugie. Diffidate di alcuni colleghi. Cercate di non stancarvi troppo nel fine settimana.

GEMELLI. Giove e Saturno sono dalla loro parte. Il fine settimana sarà buono dell'amore, anche se qualcuno di voi nutre qualche dubbio che potrebbe trascinarsi. Siete stanchi, cercate di riposare.

CANCRO. Cercate di non dare adito alle polemiche che nel corso del weekend saranno dietro l'angolo. Tutto sommato sarà un fine settimana interessate. Sul lavoro ci saranno molti impegni, forse troppi, agite con prudenza.

LEONE. Vivrete un fine settimana di grande trasporto amoroso anche grazie alla luna nel segno. Molti sono in attesa di una bella proposta. Per alcuni sabato sarà una giornata infastidita dal nervosismo, cercate di contrastare la stanchezza.

VERGINE. Luna e Marte sono favorevoli, ma non è il caso di strafare. Sabato è una giornata promettente per quanto riguarda l'amore. Piccoli vantaggi personali sul lavoro.

BILANCIA. Cercate di fare caso ai piccoli gesti e di gestirli con attenzione. Nella giornata di sabato sarà meglio essere cauti, soprattutto sul lavoto. Alcuni di voi dovranno sbrigare delle questioni di soldi rimaste in sospeso.

SCORPIONE. La luna da sabato non sarà più in opposizione e questo potrebbe portare un po' di serenità. Alcuni nati del segno potrebbero ricevere una proposta interessante, sul lavoro è meglio farsi due conti.

SAGITTARIO. La luna è favorevole, ma nel fine settimana accuserete un pochino di stanchezza a causa del lavoro. Alcuni potranno finalmente far valere le proprie ragioni, ma in amore occorre essere prudenti in questo periodo.

CAPRICORNO. I nati del segno hanno una grande voglia di ripartire e il fine settimana ne dà l'opportunità soprattutto in amore. Sul lavoro dovrete superare degli ostacoli ma sono previsti dei cambiamenti.

ACQUARIO. Nel fine settimana sarà meglio evitare conflitti, cercate di concentrarvi su voi stessi e puntare su un recupero psicofisico. Sabato sarà una giornata che potrebbe portare po’ di malessere in amore. Si torna alla ribalta invece sul lavoro.

PESCI. In questo periodo non è possibile fare grossi cambiamenti sul lavoro. Da sabato attenzione alla Luna in opposizione, hli impegni iniziano a essere troppi.

