Oroscopo di Paolo Fox, weekend del 27-28 novembre: ecco i segni favoriti dalle stelle

L'oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 27-28 novembre, l'ultimo del mese. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide con gli appassionati le sue previsioni per tutti i 12 segni zodiacali. Le stelle e i pianeti indicano le opportunità sul lavoro nei sentimenti, ma come dice sempre Fox «Non credete ma verificate».

ARIETE. Sarete colti da un colpo di fulmine, anche se alcune coppie potrebbero risentire di una profonda crisi. I nati del segno in questo momento si sentono stanchi, tenete duro che le cose miglioreranno con il prossimo anno.

TORO. Rimandate i chiarimenti a dopo il weekend, questi giorni vi serviranno per un recupero psicofisico. Nella giornata di sabato potrete avere qualche complicazione. Valutate le nuove proposte.

GEMELLI. Favoriti gli incontri in questo fine settimana ma cercate di evitare delle scelte azzardate. La giornata di sabato parte sottotono, dovete cercare di recuperare la serenità persa.

CANCRO. Questo è il momento giusto per l’amore. Nel weekend iniziate un periodo di recupero psicofisico anche se dovete fare ancora un po' di attenzione alle incomprensioni. Occhio anche alle spese eccessive.

LEONE. Luna e Mercurio favorevoli per tutto il fine settimana, questo favorisce gli incontri e in generale porta a un periodo favorevole. Attensione però ai soldi, non sono molti.

VERGINE. La Luna nel segno porta un momento di recupero e di energia. In generale questo è un periodo buono Favorevole anche Venere nella giornata di sabato.

BILANCIA. I nati del segno potranno vincere una sfida in amore. Nella giornata di sabato potrete ritrovare un po' di tranquillità, qualche problema da risolvere sul lavoro.

SCORPIONE. Nel fine settimana i nati del segno potranno arrabbiarsi facilmente, cercate di fare le cose con calma. Sabato la Luna è favorevole ma c'è un po' di tensione da superare.

SAGITTARIO. In questo periodo avete molte idee che vanno sfruttate. In generale state attraversando una fase di recupero che porta nuovamente la voglia di amare. Le difficoltà non vanno ingigantite.

CAPRICORNO. State vivendo un momento di riflessione che vi porterà a fare delle scelte. Nella giornata di sabato Luna e Venere favorevoli. Sul lavoro potreste ottenere qualcosa di importante.

ACQUARIO. Nel fine settimana la Luna è opposta, questo potrebbe farvi vivere delle giornate contraddittorie per quanto riguarda il lavoro. Sabato tornano in auge i sentimenti. Scelte importanti da compiere.

PESCI. Attenzione alle coppie in crisi, nel weekend potrebbero nascere dei dubbi in amore. Siete in un periodo poco brillante e molti di voi accusano la stanchezza arretrata.

