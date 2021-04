Oroscopo di Paolo Fox del weekend 1-2 maggio: le previsioni segno per segno

L'oroscopo di Paolo Fox del weekend 1-2 maggio. Come ogni settimana racconta nel dettaglio come saranno le giornate di sabato e di domenica per i vari segni dello zodiaco: ecco uno per uno le previsioni per amore, fortuna e lavoro nel primo weekend di maggio

ARIETE. Un incontro speciale è in arrivo, i nati del segno hanno tanta energia da sfrutttare per questo chi è in battaglia potrà vincere le proprie sfide. Domani torna Venere favorevole.

TORO. Cercate di fare attenzione a non fare passi falsi in amore. Nella giornata di sabatoi Venere e Mercurio entrano nel segno e portano buone notizie. Sul lavoro potrebbeesserci qualche bella conferma.

GEMELLI. Il consiglio di Paolo Fox è quello di non fare scelte affrettate sul lavoro. Da domani Venere entra nel segno e porta novità in amore. Evitate di fare troppe cose insieme.

CANCRO. I nati del segno potrebbero mettere a punto un progetto importante per la fine di maggio. Buone le stelle per concludere accordi professionali, da sabato Giove entra nel segno.

LEONE. Chi ha qualcosa in sospeso potrà risolverlo, fate attenzione a non mettere troppa carne a cuocere. La giornata di sabato vi vede stanchi e arrabbiati ma nel weekend potrebbe arrivare qualche bella notizia.

VERGINE. Favorevole la situazione sentimentali per i nati del segno. Da sabato arriva una bella energia che potrete sfruttare anche se siete un po' restii a fare dei cambiamenti. Bene il lavoro.

BILANCIA. Alcuni problemi sentimentali non si risolvono facilmente, ma dalla giornata di sabato Venere è favorevole. Attenzione ad affrontare delle discussioni sul lavoro.

SCORPIONE. All'orizzonte per alcuni di voi potrebbero esserci delle bufere sentimentali, nella giornata di sabato Marte è attivo e può portare nervosismo. Siate prudenti nelle questioni legali e finanziarie.

SAGITTARIO. Alcuni di voi saranno chiamati a fare scelte importanti, meglio accettare i cambiamenti. Nella giornata di sabato alcuni potrebbero ricevere una proposta che fa nascere qualche dubbio.

CAPRICORNO. Nel fine settimana i pianeti favorevoli. Amore e lavoro procederanno con serenità. Fate attenzione se dovete affrontare delle questioni finanziarie.

ACQUARIO. Avete delle idee molto forti e volete farle valere. Nel fine settimana cercate di essere cauti però visto che Venere e Marte sono contrari. I progetti sono molti, ma a fine mese potrebbe esserci un po' di agitazione.

PESCI. Per voi è un momento agitato dal punto di vista sentimentale, cercate di procedere con cautela e non correte. Nel weekend sarà meglio prendersi una pausa di riflessione in amore.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Aprile 2021, 12:57

