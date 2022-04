L'Oroscopo di Paolo Fox del weekend, ecco i segni più fortunati: la Vergine recupera, tensioni per la Bilancia

Paolo Fox torna con l'Oroscopo del weekend e in diretta dallo studio de I Fatti Vostri fa le sue previsioni per tutti i segni zodiacali assegnando le consuete stelle della fortuna, da due a cinque. L'astrologo sottolinea che l'oroscopo del fine settimana è molto seguito e che presto la situazione planetaria cambierà, si spera in meglio, per tutti.

L'OROSCOPO DI PAOLO FOX PER IL WEEKEND

BILANCIA Due stelle al segno della Bilancia. Questo weekend potrebbe essere importante, ma gli ultimi due mesi hanno cambiato la vostra vita. Alcuni vogliono ricostruire il futuro con una persona. Oggi e domani un po' di tensione.

ARIETE Due stelle all'Ariete. Questo è un momento di riflessione, sta per iniziare un nuovo percorso. In tanti avranno la sensazione di analizzare la vita in maniera diversa. Non sopporterete alcune persone che vi tengono sotto pressione.

GEMELLI Due stelle ai Gemelli. Cercate di riposarvi un pochino in attesa che i pianeti tornino favorevoli. Questo è un weekend che dovreste dedicare alla famiglia e se ci sono incomprensioni in amore cercate di risolverle al più presto.

CAPRICORNO Tre stelle al segno del Capricorno. La Luna dissonante vi ha fatto cambiare un progetto. Avete bisogno di un po' di tranquillità. Chiedete favori ogni tanto. In questo weekend si parte un po' agiati, andrà meglio domenica.

ACQUARIO Tre stelle al segno dell'Acquario secondo l'astrologo Paolo Fox. Domenica attenzione nei rapporti con gli altri perché è probabile che ci siano troppe tensioni. Avete voglia di libertà e di ricominciare.

CANCRO Quattro stelle al segno del Cancro questo weekend, che in questo periodo gode del favore delle stelle. Ci sarà una bella occasione per amare domenica. Venere intrigante. Giornate buone per riflettere.

LEONE Quattro stelle anche al segno del Leone per questo fine settimana. Come sottolinea l'astrologo Paolo Fox, Giove tra qualche giorno arriva in un segno di fuoco come il vostro e in voi c'è ardore e voglia di competere.

VERGINE Quattro stelle al segno della Vergine per il weekend. State recuperando rispetto all'inizio della settimana. Vi siete arrabbiati con delle persone e c'è stata qualche polemica di troppo. Andrà sempre meglio.

SAGITTARIO Quattro stelle al segno del Sagittario nel weekend. Si tratta di un invito ad amare e a studiare. Voi che amate l'avventura pensate a quanto siete forti quando parte un progetto di libertà nella vostra testa.

PESCI Quattro stelle anche ai Pesci, che in questo periodo devono avere per forza qualcuno. Se non avete nulla è perché vi siete chiusi. Apritevi. Weekend interessante con un picco massimo per domenica.

TORO Weekend di passione per il segno del Toro, a cui vanno cinque stelle. Picco massimo per domenica. I Toro sono molto passionali: attorno a marzo un sentimento ha vissuto una crisi e ora può tornare in auge.

SCORPIONE Cinque stelle al segno dello Scorpione questo weekend. Giorni efficienti per amare e stare meglio. Avete avuto qualche piccolo fastidio articolare e adesso potete concedervi un fine settimana all'insegna del relax.

