Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 28 novembre al 4 dicembre: i segni favoriti dalle stelle

L'oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 28 novembre al 4 dicembre. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide le indicazioni degli astri e fornisce consigli su come affrontare la settimana. Un modo per interrogare le stelle su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni fortuna ecc. Ecco le previsioni segno per segno.



ARIETE. In amore tutto procede a gonfie vele, finalmente non avete più dubbi e potrete orrenere quello che avete sempre voluto. Venere sarà dalla vostra parte, gli incontri saranno favoriti e piacevoli. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle sono importanti se state cercando un’occupazione: il 2023 sarà il vostro anno.



TORO. Novembre è stato incerto dal punto di vista sentimentale, ma finalmente adesso Venere aiuta a risolvere qualche dubbio. Sul lavoro è il caso di prendervi una pausa visto che avete dovuto affrontare momenti difficili.

GEMELLI. Venere è ancora in opposizione, ma solo per qualche giorno visto che presto tornerà la passione ci sarà una fase di recupero in amore. Sul lavoro ci sono buoni progetti, ma avete ancora molte opposizioni da fronteggiare. Fate attenzione tra mercoledì e giovedì: le polemiche non mancheranno!



CANCRO. In amore ci sarà ancora un po' di tensione, cercate di non perdere tempo con chi è lontano o peggio ancora impegnato. Buona l'intesa con i nati sotto il segno del Leone, Cancro e Bilancia. Per quanto riguarda il lavoro, andate avanti: cercate di chiudere una collaborazione e di capire cosa fare nel 2023.



LEONE. Nel corso della settimana Venere è dalla vostra parte, finalmente siete riusciti a superare le tensioni di novembre. Entro la fine dell'anno riuscirete a raggiungere ottimi risultato. Cambiamenti in arrivo sul lavoro.

VERGINE. State iniziando una fase di recupero, i single dovrebbero iniziare a mettersi in gioco, visto che Venere è favorevole. Per quanto riguarda il lavoro, le occasioni non mancano e le giornate interessanti sono arrivo.

BILANCIA. In amore cercate di dimenticare e di andare avanti, visto che finalmente avete ritrovato la giusta energia. Chi deve fare chiarezza approfitti delle prossime giornate. Un po' di confusione sul lavoro, entro primavera dovrete prendere una decisione.

SCORPIONE. L'amore è finalmente tornato a bussare alla porta, anche se c'è chi ha avuto a che fare con una separazione. Per quanto riguarda il lavoro, state pensando a un cambiamento e presto arriveranno delle belle soluzioni.

SAGITTARIO. Venere è dalla vostra parte, quindi potete lasciarvi andare all’amore in modo sereno. Se vi piace una persona, è arrivato il momento di darsi da fare. Buone le stelle per il lavoro, potrete procedere senza dubbi e programmare le cose con calma.

CAPRICORNO. Venere sta per tornare dalla vostra parte, ma dovrete essere voi a lasciarvi andae in amore. Cercate una persona speciale, per questo è importante mettere da parte il lavoro per un po'.

ACQUARIO. Lasciatevi andare all’amore, le emozioni stanno per tornare e favoriranno i nuovi incontri. La Luna sarà dalla vostra parte sul lavoro soprattutto nelle giornate di lunedì e di martedì.

PESCI. In questo momento state vivendo un periodo critico in amore, ma dovete trovare il giusto equilibrio. Presto le cose cambieranno, ma evitate di discutere con la famiglia. Possibile anche un ritorno di fiamma con l’ex. In arrivo nuovi progetti lavorativi a partire da dicembre, ma occorre fare chiarezza.

