Oroscopo di Paolo Fox , le previsioni del week end 3-5 settembre. «Ecco chi sale e chi scende». L'astrologo romano snocciola segno per segno le previsioni del fine settimana. Ma ricorda sempre: «Non credete, verificate».

ARIETE

Sei preoccupato. Forse c'è un po' do agitazione nell'aria e questa agitazione riguarda anche l'amore. Venere è contraria, è un periodo in cui stai pensando a tante cose. Qualche ritardo nel lavoro.

TORO

Dovresti cercare di capire quello che non va con il partner. Bisogna stare attenti, sabato e domenica un po' di agitazione.

GEMELLI

È un fine settimana in crescendo, con un picco massimo per domenica. Situazione interessante anche per il lavoro. Ti consiglio di riavvicinarti entro domenica a una persona che ti interessa.

CANCRO

Sei piuttosto nervoso. Non credo ci siano conflitti irrisolvibili, però è molto probabile che tu stia mettendo alla prova un rapporto. Evita tensioni nel fine settimana.

LEONE

Puoi contare su un fine settimana di passione, non solo per quanto riguarda l'amore. Ma anche per eventi che riguardano il lavoro.

VERGINE

Il fine settimana protegge i sentimenti. Novità per quanto riguarda il lavoro entro l'inizio del prossimo anno.

BILANCIA

È un venerdì leggermente sottotono, forse qualche diverbio con il partner. Tra sabato e domenica devi ritrovare tranquillità.

SCORPIONE

Se hai a che fare con una persona Toro e Acquario devi parlare subito. Questa è una giornata ancora "comprensiva", ma potrebbero arrivare due giorni meno sereni. Massima prudenza nei rapporti sabato e domenica.

SAGITTARIO

Fine settimana in crescendo. Sabato e domenica con la Luna favorevole che indicherà la strada della passione. Soluzioni anche in amicizia.

CAPRICORNO

In questo venerdì devi ancora combattere questa Luna in opposizione. C'è una sensazione di disagio, con Venere contraria ci sono dei silenzi.

ACQUARIO

In questo fine settimana provi un forte senso di intolleranza verso tutti quelli che non si decidono. Nervosismo nei rapporti interpersonali, ma in amore può tornare la passione.

PESCI

In questo verenrdì la Luna è favorevole. Le prime due settimane di agosto sono state pesanti, ora bisogna ritrovare serenità.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Settembre 2021, 12:44

