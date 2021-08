Oroscopo di Paolo Fox, le previsioni del week end 6-8 agosto: «Ecco chi sale e chi scende»

Oroscopo di Paolo Fox , le previsioni segno per segno del week end 6-8 agosto: «Ecco chi sale e chi scende».

ARIETE

In questo venerdì sei ancora un po' agitato e nervoso, come lo sei stato giovedì, mentre vorrei che tra sabato pomeriggio e domenica tu facessi pace con te stesso. In questo periodo i sentimenti non sono spinti da grandi stelle, se pensi che una persona ti abbia voltato le spalle devi capire perché. O ami una persona che in questo periodo sta male. In ogni caso fastidi nella coppia da risolvere.

TORO

In questa giornata di venerdì puoi agire, ma poi tra sabato e domenica consiglio di non rilanciare l'arma della polemica. Soprattutto il mese scorso ci sono state giornate in cui avresti buttato tutto all'aria. Braccio di ferro nelle trattative per motivi economici.

GEMELLI

Si avvicina un week end migliore, ma devo dire che questa non è stata una gran settimana. Sono state giornate polemiche e nervose. L'autunno sarà buono per le collaborazioni. Domenica giornata buona per parlare d'amore.

CANCRO

Devi rispolverare l'energia che possiedi innata. In amore non cercare complicazioni, se ti piace qualcuno che è distante o magari ha un passato pesante forse è perché vuoi vincere una sfida con te stesso. Chi salva te quando stai male?

LEONE

Fine settimana di svolta! Non pensare troppo al lavoro che necessita un cambiamento netto. Pensa ai sentimenti, visto che da sabato pomeriggio la luna entra nel tuo segno. Entro domenica passionalità e ardore eccezionale.

VERGINE

Sei protagonista di questo cielo e quando si è protagonisti, probabile ci sia anche un po' di confusione. Però adesso si recupera. Vorrei che tu aprissi gli occhi al futuro, perché non è escluso che ti vengano fatte proposte speciali entro la prossima settimana. Novità!

BILANCIA

In questo fine settimana ritrovi un po' di smalto, un po' di voglia di stare in mezzo agli altri e soprattutto una grande passione che deve essere condivisa con le persone che ti stanno attorno. Peccato che la luna sia dissonante, quindi invito chi ha discusso giovedì a non trascinare a oggi le discussioni.

SCORPIONE

Sei forte ma se c'è qualcosa che devi dire al partner, non tenerla dentro di te. Per 24 ore puoi parlare con cognizione di causa, poi sabato e domenica aumenta il tasso di bellicosità. Ritardo nel lavoro.

SAGITTARIO

Hai iniziato la settimana in maniera abbastanza pesante, ma la notizia è che si avvicina un bel week end. Tra sabato e domenica le emozioni saranno rimesse in gioco. Con Giove e Saturno favorevoli, riappacificazioni in amore.

CAPRICORNO

In questo venerdì sei un po' spiazzato, ma questa settimana ti ha trovato protagonista e sei un po' stanco. Momento importante per gli accordi di lavoro. Non sottovalutiamo l'amore. Ti senti un po' stanco, domenica si recupera.

ACQUARIO

In questo fine settimana avrai voglia di chiarire tante cose per quanto riguarda un rapporto che è conflittuale. A volte porti aventi un rapporto sentimentale più per amicizia che per passione. Prediligi il colloquio alla passione. Cerca il relax.

PESCI

Posso dire che stai vivendo una tempesta emotiva piuttosto forte. Questo è un momento in cui ti trovi in polemica anche con te stesso. È vero la settimana è iniziata in maniera pesante. Se sei molto indeciso in amore, questa giornata consiglia di aspettare Ferragosto prima di fare scelte sbagliate.



