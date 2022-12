L'oroscopo di Paolo Fox del 2023 a 'I Fatti Vostri': tra amore, fortuna e lavoro, come sarà il nuovo anno

Come sarà il 2023? Risponde Paolo Fox. A "I fatti vostri", su Rai 2", l'esperto di oroscopo più noto d'Italia ha spiegato come sarà l'anno che sta per cominciare, segno per segno. Inoltre, Fox ha mostrato dei grafici per spiegare quali sono i mesi più favorevoli, e quelli meno, per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox dell'ultimo weekend dell'anno (31dicembre-1 gennaio): i segni favoriti dalle stelle

L'oroscopo del 2023 di Paolo Fox a I Fatti Vostri

Ariete: «In voi si nasconde una forza eccezionale, gli altri sanno benissimo con chi avete a che fare. Il problema del 2022 era che molte cose erano bloccate ed eravate in attesa che si sbloccassero. In realtà, il 2023 nasce con un Giove molto importante e quindi sonoconvinto che i primi mesi del 2023 saranno molto interessanti per quelli che vogliono sviluppare un progetto e risanare qualcosa rimasto in sospeso. Mesi favorevoli all'amore: febbraio (con Venere nel segno), marzo, aprile e maggio. Per il lavoro, ottobre, novembre e dicembre sono mesi in cui bisognerà fermarsi e riflettere sul futuro. Fortuna media, marzo e aprile sono i mesi più interessanti».

Toro: «Giove sarà nel vostro segno da metà maggio, quindi questo periodo è il più importante. Maggio è il mese delle grandi scelte di lavoro, personali. E poi, da circa 4 anni, il toro sta cercando di sbloccare alcune situazioni. Alcuni, già nel 2022 hanno voluto cambiare vita, interrompere una storia o un percorso di lavoro. Quindi, ora, da maggio, potrete liberarvi del peso e fare quello che vi piace e liberarvi di problemi e situazioni conflittuali. Verene sarà nel vostro segno a marzo, aprile e maggio e questo vi porterà più emozioni».

Gemelli: «Questo è un anno contraddittorio perchè da marzo avremo un saturno conflittuale. Avrete un piccolo dubbio sul lavoro a marzo e poi maggio e giugno saranno dei mesi importanti per cercare di trovare tranquillità nei rapporti con gli altri. Per l'amore, dovrete aspettare aprile dove avremo una bella Venere. E poi quest'anno ci sarà un evento speciale, perchè Venere sarà favorevole fra luglio e ottobre. L'amore in questo 2023 funzionerà più che per tutto il resto, quindi sul lavoro dovrete sanare eventuali conflitti e ritrovare la fiducia negli altri, le amicizie».

Cancro: «Giove vi ha un po' infastidito, molti chiuderanno questo 2022 con grande stanchezza e nervosismo, nonchè stanchezza fisica eccessiva. Il transito di Giove rimane ostile nei primi mesi 2023, dovrete aspettare un po'. Questo è un anno importante, perchè Saturno entrerà da marzo e Giove da metà maggio. Avete due validi alleati: cercate di trarre immediatamente le conseguenze di quello che avete visto o fatto, dalla primavera ci sarà un momento di grandei interesse per voi. Venere dal 7 entrerà nel vostro segnno zodiacale e a luglio possono arrivare anche delle belle proposte di lavoro con Mercurio nel segno, Saturno ottimo e Giove».

Leone: «Si parte, soprattutto in amore, con una Venere un po' strana. Penso che tanti di voi si siano un po' innervositi per quello che è successo negli ultimi tempi. Un po' di attenzione per gennaio, febbraio, marzo che sono mesi un po' agitati ma verso giugno ci sarà un cambiamento: potrete dire come la pensate e recuperare un rapporto se ci sono state delle problematiche. Questo è un anno che va sfruttato nei primi 5 mesi: cercate di firmare un contratto, se c'è un problema di casa, personale. Quello che non riuscite a sbloccare nei primi mesi dell'anno, sarà difficile da fare dopo. Luglio sarà un mese molto importante perchè Venere si troverà nel vostro segno zodiacale, quindi un cielo molto interessante».

Vergine: «Anno un po' ambiguo perchè avrete Giove in ottimo aspetto a partire da metà maggio, dall'altra avrete un Saturno in opposizione. L'ordine non si può tenere se ci sono troppe cose attorno, la primavera porterà giustizia da questo punto di vista. Da maggio ci sarà conforto. Mese importante per il lavoro: febbraio. Mercurio in agosto e settembre sarà ottimo per far partire nuovi progetti».

Bilancia: «Questo Giove in opposizione vi ha un po' stordito. Dall'estate 2022 state cercando di sanare alcune questioni e nella migliore delle ipotesi siete sempre preoccupati per il partner o per qualcosa che non va. Siccome voi avete un po' paura del futuro, credo che nei primi mesi dell'anno dovrete stare attenti a quello che dite o fate. Gennaio, febbraio, marzo, aprile sono dei mesi un po' giù, mentre dopo quando Giove non sarà più opposto ecco la liberazione. A novembre ci sarà un'ottima Venre, ad ottobre Mercurio: questo è un anno che va giocato soprattutto alla fine. Chi ha avuto granvi difficoltà deciderà tra gennaio e maggio di chiudere ciò che non va».

Scorpione: «Saturno inizia un transito molto importante da marzo e quello sarà un mese di rilievo. Molti di voi dovranno decidere su di un contratto, addirittura se volete continuare a stare in quell'azienda oppure no. Se state a casa, allora, tra marzo aprile e maggio deciderete anche se cambiare casa. Ci sono delle grandi trasformazioni prima delle primavera. Poi giugno, luglio e agosto saranno tranquilli per i sentimenti. Venere a dicembre porterà qualcosa di più. Anche se dovrete fare i conti in tasca con cose da pagare e ci saranno problemi, alla fine riuscirete a fare quello che volete».

Sagittario: Ha una grande crescita. Maggio e giugno saranno mesi molto importanti per l'amore e per il lavoro. Tra settembre e ottobre avete avuto un momento di disagio e poi tra novembre e dicembre 2022 avete ricostruito qualcosa. Tutto quello che avete impostato nel 2022 sarà importante nel 2023. La prima parte dell'anno sarà migliore della seconda. La fortuna negli incontri verrà fuori a marzo e a luglio».

Capricorno: «Siete tra i più forti dello zodiaco. C'è una quadratura all'inizio dell'anno ma questo significa che avete sulle spalle tanti pesi e probabilmente non siete neanche voi ad avere problemi ma le persone attorno. E siccome tutti si rivolgono a voi quando c'è un problema, sarete un pochino affaticati. L'amore è un po' giù tra marzo aprile e maggio, poi anche il lavoro attorno a marzo può generare qualche dubbio sempre in positivo. Quindi vi direi: state attenti a chi frequentate, perchè già in generale non vi fidate di nessuno, ma nei primi mesi dell'anno dovrete capire se alcune persone devono continuare a stare con voi per portare avanti alcuni progetti oppure no. Cambio di scena nella seconda parte dell'anno ci sarà un bellissimo Giove che crea fortuna per chi vuole sposarsi, convivere e avere figli. Tra giugno, luglio e agosto con Giove e Saturno favorevoli andrete avanti. Nessuno vi butta giù, state tranquilli».

Acquario: «Si parte subito bene. A chi destinerà l'acquario i suoi messaggi d'amore? E' un segno che va controcorrente, di solito ama le persone che sono da conquistare. Attenzione a non impelagarvi in storie da conquistare con persone legate o lontane. Gennaio, febbraio e marzo confermerete un amore già in corso, perchè sono mesi con un mercurio molto interessante. Se dovete firmare contratti, fino a maggio c'è un grande oroscopo, dopo il dado sarà tratto. Entro primavera dovrete definire quello che volete fare, la seconda parte dell'anno viaggia sul sicuro. Venere in opposizione a giugno e alcuni rapporti saranno da rivedere».

Pesci: «Questo è un grande cielo. Le uniche preoccupazioni possono riguardare le persone che sono con voi e qui si apre uno scenario diverso, a seconda di chi siete, di cosa avete vissuto perchè sappiamo che dall'estate 2022 c'è chi ha avuto una crisi d'amore, c'è chi semplicemente è stato preoccupato per il partner. Voi diventate un riferimento per la famiglia e gli amici, soprattutto se stanno male. La cosa bella è che state riguadagnando quella sicurezza in voi stessi che ultimamente non c'è stata. Da marzo Saturno e da maggio Mercurio vi rednono ancora più forti. Se volete firmare un accordo il mese di febbraio sarà molto importante, perchè avrete Venere nel segno. Sul lavoro, tutta l'estate nasce sotto buoni auspici: avere un anno con Saturno e Giove favoreli è importante e significa che si possono spazzare via mille ambiguità. Non sopporterete più persone ipocrite, non direte più di voler tirare avanti in questo anno potrete cambiare e tutto quello che si blocca e taglia nei primi mesi del 2023 potranno avere maggiore sviluppo dall'estate in poi».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Dicembre 2022, 20:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA