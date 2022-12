Oroscopo 2023, la data esatta che cambierà il destino di molti segni: quando accadrà

Paolo Fox è uno degli astrologi più famosi d'Italia e per quanto riguarda l'oroscopo del prossimo anno ha già le idee chiare su cosa accadrà. L'astrologo ha preparato le sue previsioni anche per il 2023 ed è convinto che il punto di svolta arriverà in un momento preciso dell'anno.

Previsioni per tutti i segni

Il personaggio televisivo ha già completato le previsioni per tutti i segni, regalando un'anteprima di ciò che ci aspetta al Fatto Quotidiano, ma non solo. È infatti atteso anche il suo libro di previsioni, intitolato "Paolo Fox l'Oroscopo 2023", nel frattempo però possiamo cominciare a prepararci segnando una data sul calendario.

Il punto di svolta di molti segni

Secondo lui, infatti, la prossima primavera segnerà un punto di svolta per molti. Occhio quindi all'equinozio di primavera, atteso precisamente nei giorni che vanno dal 19 al 21 marzo.

