Paolo Fox Oroscopo 2021, le previsioni segno per segno per l'anno nuovo: i grafici dei 12 mesi nello speciale de "I Fatti Vostri"

Paolo Fox e il suo Oroscopo 2021 allo speciale de I Fatti Vostri. Come ogni anno si è rinnovato l'appuntamento con le previsioni dell'astrologo, volto noto della televisione, per l'anno nuovo. A ogni segno zodiacale Fox ha dato qualche suggerimento e mostrato un grafico relativo all'amore, al lavoro e alla fortuna per i prossimi 12 mesi. Si è raccomandato di non seguire agli oroscopi che spacciano per suoi e di «non credere ma di verificare». Dopo un 2020 difficile per tutti la parola d'ordine è "Ripresa".

ARIETE L'Ariete ha avuto un 2020 da dimenticare. È stato giù di corda, ma il 2021 sarà un anno di recupero. I pianeti che lo avevano bloccato tornano attivi. Già a febbraio ci sarà una concentrazione che lo aiuterà a ripartire alla grande dopo un periodo di sosta. Per le relazioni la primavera potrebbe essere risolutiva. Si troverà davanti a delle novità importanti. «Abbiate fiducia e contate su un pizzico di fortuna».

TORO Chiederete delle garanzie per le relazioni e i vostri progetti perché questo è un anno che vi farà riflettere molto. I mesi centrali dell'anno saranno più importanti e fortunati, mentre i primi mesi del 2021 saranno un po' più sottotono. In primavera e in autunno andrà meglio per i sentimenti, ma anche per la fortuna. Sul lavoro situazione stabile.

GEMELLI Per gli appartenenti al segno dei Gemelli febbraio e marzo sono mesi importanti. Cielo di rinnovamento e tutte le cose che non vi piacciono più saranno chiuse. Sarà un 2021 fortunato, che partirà con un gennaio un po’ basso per poi recuperare. Ciò che nasce o si chiude il prossimo anno sarà favorevole. La primavera porterà particolari successi. Qualsiasi scelta dovrà essere compiuta entro i primi quattro mesi dell’anno o alla fine.

CANCRO Vi liberate di un peso notevole. Siete certamente un po' leggeri anche se in amore potreste essere scontenti soprattutto ad aprile. A Giugno vi troverete a decidere se portare avanti una situazione. Si parte un po' bassi, ma l'estate sarà bella con Giove in ottimo aspetto. Piccole fortune in arrivo.

LEONE Vi è capitato di essere delusi. Da qualche giorno avete Giove e Saturno in opposizoone. Ci sono anni in cui bisogna stare attenti ai rapporti che non funzionano e anche ai conti. La primavera porta consiglio. Giugno è un mese importante per fare scelte migliori. Dovrete chiudere dei percorsi e chiedere aiuto.

VERGINE Quelli che hanno già passato un 2020 importante potranno contare su un 2021 che potrà consolidare le posizioni acquisite. Potreste avere qualche crisi in primavera, che è fonte di qualche dubbio. L'amore parte un po' basso, ma poi recuperete. Dovete risolvere qualche problema entro la fine dell'anno.

BILANCIA La Bilancia è forte quest'anno. Una concentrazione di pianeti permetterà alla Bilancia di rilanciarsi. La primavera è la stagione migliore per rimettersi in gioco. Potrete sperimentare anche strade alternative sul lavoro. Giove e Saturno favorevoli vi aiuteranno, ma a maggio l'amore potrebbe subire qualche crisi.

SCORPIONE Siete un po' disorientati all'inizio del 2021. Attenzioni alle questioni legali ed economiche e a non provocare chi vi sta intorno. Andate con i piedi di piombo fino ad aprile, poi le cose si sbloccano. In amore e sul lavoro dovete cercare equilibrio nei rapporti. Fine dell'anno importante con una fase di recupero, ma occhio alle spese.

SAGITTARIO Siete stati tra i segni più provati del 2020. Ora si riparte perché non avete più remore. Chi ha un amore importante potrà contare su una primavera di buoni auspici. Molto interessante la situazione a luglio per il lavoro. Adesso non ci sono dubbi e riuscirete ad avere situazioni migliori. Cercate nuovi orizzonti: occasioni a febbraio, ottobre e dicembre.

CAPRICORNO Avete chiuso il 2020 con tante risorse in meno, ma con qualche idea in più. Marzo molto interessante per i sentimenti. Primavera ed estate a vostro favore. Quello che è nato nel 2020 vi guiderà, ma il cielo vi mette in guardia per quanto riguarda le spese. La fine dell'anno è importante.

ACQUARIO Giove e Saturno porteranno l'Acquario a rivoluzionare la propria vita. Segno protagonista, ma bisogna agire con prudenza. Febbraio è un mese importante per le relazioni perché nella prima parte dell'anno c'è il desiderio di cambiare vita o mansione. Innovazione anche a livello spirituale. Potrete contare su giugno, luglio e agosto. Picco massimo per la fortuna ad agosto.

PESCI Il 2021 inizia male dal punto di vista emotivo. Siete sottotono per le relazioni sentimentali e per gli accordi professionali, ma marzo e aprile sono molto importanti per l'amore. Grazie a Giove potrete ripartire in primavera e a giugno. Quello che fate adesso è propedeutico per il 2022.

