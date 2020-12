Oroscopo 2021 di Paolo Fox, le anticipazioni e quando andrà in onda lo speciale de "I Fatti Vostri"

Conto alla rovescia per lo speciale di Paolo Fox sull'Oroscopo 2021. Come ogni anno in prossimità di Capodanno, l'astrologo - tra i più famosi della televisione - fa le sue previsioni segno per segno dallo studio e per il pubblico de "I Fatti Vostri". Attenzione, dunque, all'amore, alla fortuna e al lavoro. Dopo le polemiche per l'oroscopo 2020, che si è rivelato l'anno della pandemia da coronavirus e del lockdown, Paolo Fox continua a sottolineare che il video finito nel mirino era relativo a uno dei segni più fortunati e nulla aveva a che fare con l'anno in generale.

LO SPECIALE DE 'I FATTI VOSTRI' Lo speciale quest'anno andrà in onda sempre su Rai Due il 31 dicembre a partire dalle 11.50 con Giancarlo Magalli e i suoi ospiti. La Rai ha confermato anche per la fine del 2020 il classico appuntamento con l’astrologo più famoso in Italia, Paolo Fox. Le previsioni saranno annunciate in diretta con i grafici relativi a ogni mese dell'anno nuovo.

LE ANTICIPAZIONI Paolo Fox ha già fornito qualche anticipazione in merito a ciò che dicono le stelle. Per gli Ariete sono in arrivo ottime notizie nei primi mesi dall'anno. Conferme in amore per il Toro, mentre i Gemelli potrebbero avere incontri importanti. I Cancro dovranno rimettersi in gioco. Scelte determinanti per gli appartenenti al Leone e alla Vergine. Anno positivo per gli Scorpione e prudenza per i Sagittario e i Capricorno. Aprile complicato per gli Acquario e anno fertile per i Pesci.

