Numeri fortunati nel 2023 per ogni segno zodiacale: le previsioni degli esperti di astrologia

In vista del 2023, gli esperti di numerologia si uniscono alle previsioni degli astrologi per tracciare la vita e la fortuna di ogni segno zodiacale. Potrà fare piacere così scoprire se il nostro numero preferito corrisponde anche con il nostro numero fortunato, che è abbinato dagli esperti in base al segno zodiacale.

I numeri fortunati

Se così non fosse, meglio prendere nota per il futuro. Per l'ariete, secondo gli esperti quelli fortunati sono i numeri dispari, soprattutto il 7 e il 9. Chi è nato sotto il segno zodiacale del Toro invece dovrebbe prendere nota del numero 6. Ai Gemelli è stato associato il numero 5, al Cancro il 2 e al Leone il 7.

E ancora, i numeri fortunati dei nati sotto il segno della Vergine sono 1, 6 o 7, quelli della Bilancia sono l'8 e il 10, quelli dello Scorpione l'1 e il 3. Per il Sagittario è il 3, il Capricorno il 3, il 4 e il 9. Infine, per l'Acquario è il 22 e per i Pesci sono lo 0 e il 9.

