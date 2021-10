L'oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 9-10 ottobre: ecco i segni favoriti dalle stelle

L'oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 9-10 ottobre. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide con gli appassionati le sue previsioni per tutti i 12 segni zodiacali. Le stelle e i pianeti indicano le opportunità sul lavoro nei sentimenti, ma come dice sempre Fox «Non credete ma verificate».

ARIETE. Nel corso del fine settimana saranno favoriti gli incontri, in modo particolare nella giornata di sabato potrete fare degli incontri intrigante in amore. Arrivano giornate di recupero.

TORO. Nel weekend potrete godere di momenti di riflessione che potrebbero anche farvi recuperare dei rapporti perduti. Da sabato Venere non è più opposta, ma attenzione sul lavoro a possibili scontri con i colleghi.

GEMELLI. State vivendo un momento di difficoltà in amore, cercate di sfruttare a meglio la vostra energia. Attenzione alle distrazioni.

CANCRO. Alcuni nati del segno potrebbero avere dei rapporti da recuperare, il weekend sarà positivo da questo punto di vista. Cercate di lasciarvi il passato alle spalle. Sabato giornata buona per il lavoro.

LEONE. Nel corso del fine settimana potrete vivere piccoli fastidi in amore oltre alle complicazioni lavorative, fate attenzione ad alcuni colleghi. Sabato ottimo aspetto di Venere.

VERGINE. Chi è in coppia potrebbe avere bisogno di fare alcuni chiarimenti, questo porterà un po' di agitazione nella giornata di sabato. Momento di recupero sul lavoro, cercate di fare buon viso a cattivo gioco.

BILANCIA. Venere torna favorevole e porta buone novità in modo particolare nella giornata di sabato. Sul lavoro vi state preparando per grandi progetti.

SCORPIONE. Per alcuni è il momento adatto per ritrovare un amore perduto, i nati del segno nella giornata di sabato avranno bisogno di affetto. Siete in un momento di insoddisfazione professionale ma ci sono nuovi progetti da iniziare.

SAGITTARIO. Fase di recupero sentimentale, da domani la Luna entra nel segno. Sul lavoro si sta avviando una parentesi di miglioramento, sono in arrivo nuovi accordi.

CAPRICORNO. La Luna nel segno favorisce le nuove storie. In questi giorni è probabile che vi sentiate molto stanchi e insoddisfatti sul lavoro. Dalla giornata di sabato si possono gettare le basi per un novembre migliore.

ACQUARIO. Momento favorevole in amore, anche se nella giornata di sabato potreste vivere delle situazioni critiche a causa del vostro nervosismo.

PESCI. La Luna nel segno favorisce i chiarimenti, alcuni dovranno cercare di risolvere nel fine settimana dei problemi che li affliggono. Momento di grande nervosismo ma cercate di portare pazienza sul lavoro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Ottobre 2021, 12:35

