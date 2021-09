L'Oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 27 settembre, la classifica: segni d'aria sul podio

Paolo Fox condivide l'oroscopo per la settimana che va dal 27 settembre al 3 ottobre 2021 con gli spettatori de I Fatti Vostri. Il noto astrologo fa le previsioni per i segni zodiacali e stila la consueta classifica dal meno brillante a quello più fortunato nei prossimi giorni. Sul podio tutti i segni d'aria: l'Acquario, la Bilancia e i Gemelli. Va meno bene per il Leone e la Vergine.

L'OROSCOPO DI PAOLO FOX

LEONE Dodicesimo posto in classifica per il segno del Leone. L'opposizione di Saturno vi crea dei problemi. Dovete cambiare rotta. Prestate un po' di attenzione per questa settimana.

VERGINE La Vergine, all'undicesimo posto, è un po' affaticata. È probabile che siate in ritardo sui tempi soprattutto lunedì e martedì. Vi trovate in una situazione particolare, siate generosi.

CANCRO Qualche pensiero c'è per il segno del Cancro, al decimo posto. Siete affamati e la cena non arriva mai, siete in attesa di novità che arriveranno nella seconda parte di ottobre. Dovete superare un momento di stallo anche in amore.

ARIETE Al nono posto della classifica di Paolo Fox il segno dell'Ariete. Non dovete perdere la speranza. Vi state rimettendo in gioco. Siete ancora affaticati e nervosi, ma meglio dell'anno scorso.

PESCI All'ottavo posto della classifica il segno dei Pesci. Vi trovate davanti a qualche ostacolo da superare, ma la parte più difficile è superata. Siete ansiosi di riconquistare terreno anche in amore.

SAGITTARIO Settimo il Sagittario. In amore vi donate in maniera disinteressata fino a quando volete. Poi vi stancate. Vi trovate in una condizione di cambiamento, cercate di mantenere delle regole nei rapporti.

SCORPIONE Al sesto posto della classifica di Paolo Fox il segno dello Scorpione. Date spazio all'amore perché avete un buon cielo. Voi temete di concedervi per paura delle fregature, ma poi sarete più forti.

CAPRICORNO Il Capricorno recupera e si colloca al quinto posto della classifica. State prendendo quota, secondo voi dovreste avere qualcosa di più. Tensioni in famiglia per mercoledì e giovedì, ma la settimana è buona.

TORO Anche il Toro, segno di terra, vivrà una settimana migliore di tante altre. Per questo Paolo Fox colloca il segno al quarto posto. Siete generosi e apprezzati dagli altri per le vostre qualità. Avete l'appoggio della Luna soprattutto domenica

GEMELLI Sul gradino più basso del podio il segno dei Gemelli. Avete un cielo meraviglioso con tante novità. Non avete dubbi sul futuro, ma potreste essere stanchi perché vi accingete a fare troppe cose.

BILANCIA Secondo posto in classifica per gli appartenenti al segno della Bilancia. Non vi fermate proprio ora perché avete tutti i pianeti a favore. Chi meglio di voi può intraprendere nuovi progetti.

ACQUARIO Al primo posto della classifica di Paolo Fox per la settimana, con tutte le stelle a favore il segno dell'Acquario. L'astrologo sottolinea che chi appartiene al segno ha un bellissimo cielo per tutti i prossimi giorni.

