L'Oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 15 novembre: ecco la classifica dei segni zodiacali

Paolo Fox condivide l'Oroscopo della settimana da lunedì 15 novembre 2021 fino a venerdì. Il noto astrologo della televisione detta le previsioni per tutti i segni zodiacali e stila la consueta classifica in base alla fortuna in diretta dallo studio de I Fatti Vostri. Al primo posto il Sagittario, fanalino di coda la Bilancia.

Leggi anche > Chiara Ferragni, a casa sua e già Natale: pronto il maxi albero con... sorpresa

L'OROSCOPO DI PAOLO FOX DELLA SETTIMANA

BILANCIA Situazione particolare soprattutto lunedì e martedì per il segno della Bilancia, al dodicesimo posto. Siete sprovvisti di carica ed energie necessarie. C'è una Venere contraria, ma un bel cielo nel weekend.

LEONE All'undicesimo posto della classifica di Paolo Fox il Leone. State vivendo una situazione un po' conflittuale. Molte cose che fate sono nuove, mercoledì e giovedì le giornate più caotiche.

TORO Al decimo posto della classifica il Toro. Avete la luna nel segno mercoledì e giovedì e state sprigionando una grande forza che vi aiuterà a cambiare prospettiva. Nelle relazioni bisogna stare un po' attenti.

ARIETE L'Ariete è nono nella classifica stilata da Paolo Fox. State riprendendo quota, avete avuto tanti pianeti un po' storti. Inizierà presto un biennio di recupero, l'importante è non andare di fretta.

PESCI Il segno dei Pesci si colloca all'ottavo posto della classifica. Nel fine settimana ci sono delle agitazioni che vi portano a guardare al passato. Riuscite a straniarvi dalla realtà per vivere in un mondo tutto vostro.

GEMELLI L'astrologo pone il segno dei Gemelli in settima posizione nella classifica della settimana. Per i Gemelli si prospetta soprattutto un weekend interessante: avete voglia di vivere l'oggi.

ACQUARIO Sesto posto per l'Acquario, collocato a metà classifica. Dovete stare attenti ai particolari. Fate attenzione soprattutto mercoledì e giovedì. I weekend funzionano grazie alla vostra bella grinta.

SCORPIONE Al quinto posto della classifica di Paolo Fox troviamo il segno dello Scorpione. Settimana molto interessante, non è escluso che il weekend porti belle soddisfazioni.

CANCRO Sfiora il podio il segno del Cancro piazzandosi al quarto posto. Avete una Venere contraria, ma cercate di impostare progetti validi di lavoro. Mercoledì e giovedì le giornate migliori.

VERGINE Sul gradino più basso del podio, al terzo posto, troviamo il segno della Vergine. Per Paolo Fox questa è una settimana molto forte, soprattutto mercoledì e giovedì.

CAPRICORNO Questo è un momento di lotta ma anche di capacità creativa per il segno del Capricorno, al secondo posto della classifica. Venere in opposizione, tuttavia, vi porta a essere un po' assenti in casa.

SAGITTARIO Al primo posto della classifica il segno del Sagittario. Grande cielo, grande energia in campo sentimentale, presto ci saranno delle novità. Il 2022 per voi sarà molto intrigante.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Novembre 2021, 12:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA