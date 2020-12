L'Oroscopo di Paolo Fox, la classifica della settimana: il Cancro si libera di Saturno, polemiche per i Pesci e lo Scorpione

Per l'Oroscopo di Paolo Fox è tempo di classifica. Come ogni lunedì, il famoso astrologo condivide con il pubblico de "I Fatti Vostri" le previsioni per tutti i segni zodiacali da oggi 14 dicembre a domenica. Appuntamento attesissimo per iniziare bene la settimana, ma come dice sempre l'astrologo più famoso della tv «l'oroscopo è un gioco, non credete ma verificate». Ecco i consigli per tutti e i segni che finiscono sul podio.

Leggi anche > Oroscopo di Paolo Fox del weekend: Pesci e Cancro tornano alla ribalta, nervosismo per il Toro

LA CLASSIFICA

VERGINE Al dodicesimo posto la Vergine perché Venere è un po' strana. Lavorate troppo e vi dimenticate l'amore. Nella settimana si potrebbe creare qualche piccolo fastidio, soprattutto nel weekend. Siete agitati anche perché non sapete come passare le festività. Cercate di amare.

GEMELLI All'undicesimo posto della classifica di Paolo Fox ci sono le persone che appartengono al segno dei Gemelli. Settimana giù di corda, ma poi Giove e Saturno inizieranno un transito importante che vi porterà a recuperare. Inizierete a vivere nuovi progetti, vi sentirete più forti.

SCORPIONE Nella decima posizione lo Scorpione. Siete polemici, i pianeti in transito vi suggeriscono di parlare solo quando è strettamente necessario. Siete dei provocatori, ma in questa settimana dovete stare attenti perché ogni provocazione può ritorcersi contro di voi.

TORO Al nono posto il Toro. Siete preoccupati perché avete situazioni in bilico e progetti che volete portare avanti, ma non sapete cosa succede da qui a due mesi. Potreste prendervela un po' con tutti, ma almeno Venere non è più contraria. Le relazioni sono state pesanti, ma recupererete.

PESCI All'ottavo posto il segno dei Pesci. Siete molto stanchi perché vi sentite in debito con il destino e soprattutto con il vostro partner. Le prossime giornate vi invitano a essere molto cauti, avreste bisogno di attenzioni quotidiane. Nei prossimi giorni un po' di polemica.

CANCRO Al settimo posto il Cancro. Siete più forti, tra un po' potrete aspirare al podio perché dopo due anni vi liberate di Saturno. Già adesso ve la prendete meno per certe situazioni e le nuove idee vanno avanti senza molte difficoltà. Nei prossimi mesi sarà ancora meglio.

CAPRICORNO Al sesto posto della classifica il segno del Capricorno, tra i più favoriti. Avete costruito molto nel 2020 e nel 2021 avrete molto di più. Non limitate il raggio d'azione, soprattutto nei sentimenti. Favoriti gli incontri e gli amori.

BILANCIA Al quinto posto si colloca il segno della Bilancia. Finalmente farete grandi cose. Le cose che vi infastidiscono possono andare a posto e ripristinare la vostra tranquillità. Potreste riscontrare anche un netto miglioramento sul fronte monetario.

SAGITTARIO Sfiora il podio il segno del Sagittario. Innamoratevi, ma non prendete le difese di persone indifendibili. Attenti a non aiutare chi non può ricambiare e non è importante. L'amore ha bisogno di coraggio. Imparate a lasciar andare per alleviare la tensione.

LEONE Sul gradino più basso del podio il segno del Leone. Siate più presenti in amore. Sul lavoro è una lotta perenne: vi trovate sempre a discutere per qualsiasi cosa o idea. La buona notizia è che molte strade professionali si apriranno per coloro che cercano un impiego adeguato.

ARIETE Al secondo posto della classifica dell'astrologo c'è l'Ariete. Non potete che festeggiare perché gradualmente riuscirete a ingranare la marcia. Febbraio importante anche per i sentimenti. Avrete l’opportunità di impressionare chi vi circonda sul fronte sociale.

ACQUARIO Al primo posto il segno dell'Acquario. Avete avuto delle difficoltà la settimana scorsa, ma troverete strategie per stare meglio. Ecco perché vi trovate al primo posto. Una gestione abile di una situazione lavorativa vi porterà soddisfazioni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Dicembre 2020, 13:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA