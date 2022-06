L'oroscopo di Paolo Fox di mercoledì 22 giugno: ecco i segni favoriti dalle stelle

L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 22 giugno. Le previsioni astrologiche per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate».

Leggi anche > L'oroscopo di Paolo Fox di martedì 21 giugno: ecco i segni favoriti dalle stelle

ARIETE. La Luna che è nel segno è di rilievo, si tratta di una Luna vigorosa e intraprendente. In amore non si escludono cotte mozzafiato, improvvisi colpi di fulmine.

TORO. I nati del segno dovranno sanare delle ferite soprattutto se ci sono state discussioni o si sono avute preoccupazioni. Ora dovete ritrovare la serenità. Tra venerdì e sabato avrete qualche bella soddisfazione.

GEMELLI. Luna interessante, anche se da domani Venere inizierà un transito importante. Questo è un cielo che può portare vigore, amicizie, incontri ma anche quella netta sensazione di avercela fatta. Nella giornata di oggi potrete recuperare qualche rapporto.

CANCRO. I nati del segno oggi potrebbero essere un po' pensierosi, ma state tranquilli che non torneranno le insidie di maggio. Siete stanchima riuscirete a ritrovare un sentimento e la passione.

LEONE. Una prova che temevate di non superare è già stata superata, siete amati e avete iniziato un percorso che vi porterà lontano. Iniziano giornate intriganti per chi è in coppia.

VERGINE. Tenetevi lontani dalle provocazioni nella giornata di oggi. Siete molto concentrati sul lavoro. Venere vi invita a non pensare al passato e andare avanti.

BILANCIA. Da oggi inzia un ottimo transito di Venere. Molte cose stanno cambiando in positivo e ci sono delle belle idee da attuare e da vivere.

SCORPIONE. Venere da domani non sarà più contaria ed è un bene visto che nell'ultimo mese i conflitti non sono stati pochi. Sarete più comprensivi e riuscirete a evitare di compiere gli stessi errori del passato.

SAGITTARIO. In questa giornata c'è da rimboccarsi le maniche soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Non è che l’amore sia in secondo piano ma evidentemente dovete farvi valere per le cose che sapete fare meglio.

CAPRICORNO. Giove porta un'agitazione interiore: c’è chi ha paura di non mantenere ciò che possiede e c’è chi invece ha già perso e deve ripartire. L’amore tornerà ad essere complice nel corso delle prossime giornate.

ACQUARIO. Volete liberarvi di un peso e di qualche tensione. Da domani Venere torna in transito importante, un transito che invita ad esplorare le relazioni e le situazioni nuove.

PESCI. I nati del segno dovranno fare delle verifiche nella giornata di oggi, dovete capire con chi avete a che fare e forse dovrete anche fare una scelta nei prossimi giorni. Sul lavoro procedete al meglio, ci sono dei progetti per l’autunno anche part-time.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Giugno 2022, 10:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA