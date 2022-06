L'oroscopo di Paolo Fox di martedì 28 giugno: ecco i segni favoriti dalle stelle

L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 28 giugno. Le previsioni astrologiche per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate»

ARIETE. La giornara di oggi risulta essere stancante. Potrebbe nascere qualche contrasto tra oggi e domani ma abbiate pazienza che da giovedì la situazione migliora. Attenzione anche al nervosismo in amore.

TORO. I nati sotto il segno del Toro dovrebbero affrettarsi a risolvere un piccolo problema familiare o personale entro giovedì. Un cielo importante arriverà non prima di domenica.

GEMELLI. I nati sotto il segno dei Gemelli vivono una vera e propria liberazione, soprattutto per le persone che lavorano con la creatività sarà di grande slancio non fosse altro perché Mercurio e Venere sono in aspetto buono insieme a Giove e Marte.

CANCRO. La giornata di oggi vi fa sentire finalmente liberi. Chi è stato male può recuperare ma è bene concentrarsi su se stessi. Gli amori possono tornare molto più convincenti.

LEONE. Potreste avere degli scatti di collera se una persona vi ha mancato di rispetto. Giove aiuta a vincere ogni sfida quindi se è possibile farsi rappresentare o consigliare, se c’è l’opportunità di farvi valere approfittate del periodo più “caldo” in vista dei prossimi mesi.

VERGINE. La giornata di martedì porta il sereno. State attraversando un periodo di grande nervosismo, avete Mercurio contrario e questo pianeta governa il vostro segno quindi c’è grande confusione mentale. Prendete qualche giorno di pausa perché in questo periodo rischiate di sbagliare per colpa di un disordine che non avete creato o voluto.

BILANCIA. In questi giorni sarete pronti a rivedere molte delle vostre posizioni e dal punto di vista sentimentale c’è qualcosa da discutere. Uscite da mesi pesanti e questa tensione potrebbe essersi riversata in amore.

SCORPIONE. La Luna favorevole vi permette di vivere delle belle sensazioni. Cercate di non recriminare o pensare al passato, cosa che spesso voi nati del segno fate.

SAGITTARIO. Siete molto concentrati sul lavoro ma questo potrebbe causarvi dei problemi nei sentimenti. Sia questa che la prossima settimana possono determinare qualche fastidio e quindi se ci sono stati problemi bisogna superarli.

CAPRICORNO. La Luna opposta si fa sentire e percepite una grande confusione. Molti hanno dovuto affrontare momenti pesanti sul lavoro, alcuni sono ripartiti da zero. Non scoraggiatevi che presto ci sarà il recupero desiderato, anche in amore.

ACQUARIO. Avere Giove e Marte favorevoli non può che regalare una visione del mondo libera però bisogna sempre fare i contri con i soldi, con la reale capacità di stare sul mercato. Per quanto riguarda l’amore potete parlare liberamente fino a giovedì.

PESCI. I progetti che avete iniziato con i mesi di gennaio e febbraio del 2022 possono andare in porto proprio in questa seconda parte dell’anno, inoltre bisogna ricordare che il Sole è favorevole. Attenzione a non arrabbiarvi, poche persone capiscono davvero la vostra sensibilità.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Giugno 2022, 10:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA