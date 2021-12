Covid Veneto, il bollettino di oggi, martedì 28 dicembre 2021. Balzo dei contagi: 7.403 nuovi casi e 29 vittime nelle ultime 24 ore

Covid in Veneto, il bollettino di oggi, martedì 28 dicembre 2021. Balzo in avanti dei contagi nelle ultime 24 ore nelle province venete, dove si registrano 7.403 nuovi positivi al Coronavirus. Sopra i mille casi quasi tutte le province, tranne Belluno e Rovigo. Il totale dei positivi da inizio pandemia sale a quota 617.653, gli attualmente positivi sono sono 75.971. Drammatico il conto delle vittime, 29 in un giorno, con il totale che sale a 12.335. L'impennata è probabilmente legata ad un minor tasso di registrazione dovuto al rallentamento festivo.

Contagi nelle province venete

E' la provincia di Treviso quella nella quale si sono trovati più positivi al virus, con 1.395 nuovi casi, a poca distanza c'è Verona con 1.376 positivi, seguita da Padova con 1.358 contagi. A Venezia i nuovi positivi sono stati 1.252, 1.167 invece a Vicenza. Numeri decisamente inferiori a Rovigo, con 333 casi, e a Belluno con 127.

La situazione negli ospedali del Veneto

Varia il dato nei reparti ospedalieri rispetto a ieri: in Area non critica si trovano 1164 pazienti, contro i 1.213 del giorno precedente, mentre nelle Terapie intensive sono ricoverati 178 pazienti, ieri erano 185.

Vaccini, quanti ne sono stati fatti?

Sono 52.686 le dosi di vaccino contro il Covid somministrate ieri in Veneto, dato che porta in totale a quota 8.955.491. Di queste 4.067 sono prime dosi (3.401.939), 5.319 seconde inoculazioni (3.979.223) e 43.300 le addizionali (1.574.328). Il Veneto ha somministrato il 97,8% delle dosi fornite.

