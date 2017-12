Simone Gamberi vince "Dallo stornello al rap" contest della canzone romana di Elena Bonelli

Giovedì 23 Novembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 18:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una serata davvero unica e irripetibile il Gran Galà della canzone romana “Dallo stornello al rap” che si è tenuto all’Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli) con la presenza di moltissimi ospiti ed un folto pubblico che ha gremito la sala. Elena bonelli , “Voce di Roma”, ideatrice e mattatrice della serata insieme ad un eccellente Dario Salvatori, noto critico musicale, ha presentato la terza edizione del talent rivolto ai giovani cantautori e videomakers emergenti.Esilarante l’apertura dello spettacolo con tutti i finalisti che sono riusciti a cantare antichi stornelli romani con un ritmo rap, a riprova di come l’antica forma musicale dell’800 è gemella della nuova forma rap, che ambedue cantano il sentimento popolare di Roma e sono stretti parenti se non gemelli. La Bonelli da vera mecenate e madrina del concorso ha voluto inserire il gruppo musicale I lontano da qui, composto da Matteo Uccella e Michele Bellanova, Alberto Lattuada, Antonio Rana, Davide Lorenzo Roberto Sanguigni e Federico Proietti, vincitori della seconda edizione che hanno preso il posto della grande Orchestra Sinfonica offrendo un repertorio nuovo e classico ma completamente originale interpretato dalla bella voce di Elisa Castells che ha cantato il brano che ha vinto lo scorso anno, la BarbonaDurante la serata, la Bonelli ha interpretato nuove ed indite canzoni romane e recitato tre esilaranti monologhi da lei scritti che applauditissimi hanno commosso il pubblico in sala, e ha poi presentato i brani/videoclips dei giovani finalisti per poi arrivare alla premiazione e l’esibizione dei tre vincitori: al primo posto Simone Gamberi con il brano “Il matto”, secondo posto per Rededenara con “Moriammazzato”, terzo posto per Diretticontromano con “Rap per Roma”. Quindi, una terza edizione dell’unico talent dedicato alla canzone romana e a Roma, che ha già lanciato artisti come Cranio Randagio, Emilio Stella e, appunto, i Lontano da qui.Tra i giovani finalisti: Nine, Miha, Federico Pizzicannella, Claudia D’ottavi, Vincenzo Leone, Giulia Petronio, Rededenara, Diretti contromano e Simone Gamberi.Molti i volti VIP in sala , tra cui l'attore Pino Quartullo, Daniela del Secco D’aragona, la conduttrice Metis Di Meo, il Maestro Gianni Mazza, il cantante Cesare Rascel, la scrittrice Carla Vistarini, i produttori Giannandrea Pecorelli e Massimo Bonelli;, il premio Oscar Gianni Quaranta, Rita Cavanna di RAI5 che produrrà il progetto nel 2018, il giornalista Fabrizio Finamore e Presidente di giuria il regista Federico Moccia che ha premiato i 3 vincitori. Soddisfattissimo il pubblico che numeroso ha partecipato alla particolare kermesse. E da oggi si apre la quarta edizione del talent Il regolamento per la partecipazione completamente gratuita e su www.elenabonelli.com .