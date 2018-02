Lillo e i Vagabondi, il rock show al Riverside

Venerdì 16 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il rock e il ballo: le grandi passioni di Pasquale Petrolo, in arte Lillo (sì proprio quello di Lillo&Greg, solo senza Greg per una sera, cioè capita qualche volta) diventano rock show. Lillo, chitarrista oltre che comico, ballerino da migliaia di visualizzazioni su Youtube per i suoi tutorial, porta al Riverside di viale Gottardo 12, a due passi da Piazza Sempione, uno dei nuovi epicentri della movida romana, il suo spettacolo fatto di balletti e performance. Con lui una affidabilissima band di grandi turnisti, alcuni dei quali membri anche di Latte e i suoi derivati, la band che impose all'attenzione del grande pubblico la coppia di ex disegnatori-fumettisti Lillo&Greg. Con Lillo (voce,chitarra,danza e cazzeggio), Loredana Maiuri (voce e cazzeggio), Paolo Di Orazio (batteria), Fabio Taddeo (chitarra e cazzeggio), Mimmo Catanzariti (basso e cazzeggio) Cristina Pensiero ed Erika Sorbera (cori, danza e cazzeggio)L'appuntamento nel locale romano è per le ore 22 di sabato 17 febbraio.