Sciopero dei trasporti in tutta Italia: oggi a rischio servizi pubblici, treni e aerei. La situazione città per città

MILANO È regolare, secondo l'Atm, la circolazione delle 4 linee della metropolitana e dei mezzi di trasporto di superficie di Milano durante la prima parte dello sciopero generale nazionale proclamato per oggi dal sindacato Usb. Le fasce dello sciopero per i mezzi pubblici, a Milano, sono dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio.



ROMA Lo sciopero riguarda bus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Atac garantisce solo i servizi minimi dalle 17 alle 20. Lo sciopero coinvolge anche l'azienda Roma Tpl. l'Atac fa sapere che a causa dello sciopero sono chiuse le metro A, B/B1 e C, come anche le ferrovie urbane Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Viterbo. Bus e tram in superficie circolano a singhiozzo.



TORINO Queste le fasce garantite. Per il servizio urbano e suburbano dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 12:00 alle ore 15:00. Per la metropolitana dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 12:00 alle 15:00. Per le autolinee extraurbane da inizio servizio alle ore 8:00 e dalle 14:30 alle ore 17:30.



NAPOLI Il servizio dei bus viene garantito dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17 alle 20.



TRENI Ferrovie dello Stato comunica che le Frecce circoleranno regolarmente. Per gli altri treni nazionali le ripercussioni dovrebbero essere limitate e saranno assicurati tutti i convogli elencati nell'apposita tabella dei treni previsti in caso di sciopero, consultabile sull'Orario ufficiale di Trenitalia e sul sito web trenitalia.com.

Un altro venerdì nero per i trasporti e i servizi pubblici. Un giorno di caos per i trasporti urbani, gli aerei, le navi e i treni e per uffici pubblici, fabbriche, scuole e servizi a causa di uno sciopero generale nazionale proclamato dall'Usb per l'intera giornata che riguarda tutte le categorie pubbliche e private. Previsti in oltre 40 città italiane mobilitazioni, cortei e presidi.Intanto, gli scioperi nazionali dei controllori di volo indetti dalle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl-Ta ed Unica, previsti sempre oggi, dalle 13 alle 17, sono stati differiti a data da destinarsi. Lo rende noto l'Enav. «Restano confermati, nella stessa fascia oraria, - informa l'Ente - gli scioperi locali sugli aeroporti di Fiumicino, indetti da Ugl-Ta e Unica, e di Brescia, indetto da Unica. Saranno garantite le prestazioni indispensabili secondo normativa vigente».