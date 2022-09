Elezioni a Roma, il voto in ospedale è tutt'altro che segreto

di Bianca Amsel

A Roma, la denuncia di un paziente ricoverato all'ospedale Sant'Andrea che oggi avrebbe riscontrato anomalie nel sistema di voto. «Il seggio mobile recatosi al reparto per farmi votare ha preso le schede su cui avevo già espresso la mia preferenza e le ha immesse in una busta aperta e non chiusa davanti a me». L'uomo ha spiegato si è sentito violato in quanto la busta sarebbe rimasta aperta fino all'arrivo del Seggio Speciale ubicato al piano terra.

La denuncia

L'inusuale procedura è stata denunciata dal paziente che ha dichiarato: «Non trovo corretto che i voti girino con busta aperta fino alla consegna al Seggio. Alla fine anche loro mi hanno dato ragione ma vorrei che questa cosa fosse approfondita perché così messa è una pulcinellata a mio avviso e non vorrei che fosse una pratica diffusa».

