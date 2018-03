"Noi non abbiamo scelto di essere vittime", il nipote di Moro risponde alla Balzerani

Sabato 17 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Noie non ne abbiamo fatto un mestiere. Voi avete scelto di fare i brigatisti e di piombare nelle nostre vite distruggendole, cosa di cui avremmo fatto volentieri a meno, negli ultimi quaranta anni avete avuto lo spazio, la voce e la visibilità. Cose che a noi sono state negate».È quanto dichiara in una nota, nipote del presidente Dc, figlio della primogenita Maria Fida, in risposta alle dichiarazioni rilasciate ieri dalla ex Br, durante la contestata presentazione del suo libro.«Sembra che l'esperienza di essere a contatto con Aldo Moro in quei cinquantacinque giorni non abbia insegnato niente né a lei né ad altri. L'unica cosa saggia che le rimarrebbe da fare - conclude - sarebbe il, ne farebbe una figura migliore come essere umano».