Prof e capo scout muore a soli 41 anni: tutta la città in lutto

Domenica 7 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Grottammare è in lutto per la prematura scomparsa a soli a 41 anni della professoressa Laura Curzi purtroppo vittima di un male rivelatosi fatale. Laura Curzi è stata anche Capo scout, per anni, dei lupetti di più generazioni, ed era attualmente capogruppo nella parrocchia della Santissima Annunziata. I funerali della govane professoressa saranno celebrati domani pomeriggio alle 15 nella chiesa di via Torino a Grottammare. Laura Curzi lascia la mamma Anna Maria e i fratelli Fabio e Stefano.