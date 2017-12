Imbianchino trovato morto, "forse è omicidio". Era accusato di maltrattamenti alla ex moglie brasiliana

Un artigiano di 50 anni, Antonio Olivieri, è stato trovato morto nello scantinato di un palazzo nella centrale via Roma a Sestri Levante. L'uomo, secondo gli investigatori, sarebbe stato ucciso. Il cadavere è stato rinvenuto in una pozza di sangue. Avrebbe ferite alla testa. Secondo le prime informazioni Antonio, che faceva l'imbianchino, avrebbe anche una fascetta da elettricista stretta intorno al collo.



A trovare il cadavere e a dare l'allarme sono stati alcuni operai. L'uomo si era separato dalla moglie, una donna brasiliana, poco tempo fa. La coppia ha due figli piccoli. L'uomo era imputato per maltrattamenti nei confronti della ex moglie. Ieri si era svolta una udienza del processo.

Giovedì 23 Novembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 14:21