Elezioni sindaco Napoli 2021, il trionfo di Manfredi: oltre il 60%. Maresca lo chiama per congratularsi

Il nuovo sindaco di Napoli sarà del centrosinistra. Gaetano Manfredi con oltre il 60%, stando alle proiezioni e ai primi dati ufficiali sul sito del Viminale, si aggiudica la corsa al comune partenopeo battendo Catello Maresca, il candidato del centrodestra. Lo stesso Maresca, poco prima delle 19 ha telefonato a Manfredi per congratularsi, gesto che sancisce di fatto il risultato: il neosindaco eletto dovrebbe arrivare al suo comitato elettorale intorno alle 20.

Leggi anche > Matteo Lepore doppia Battistini. Bologna resta al centrosinistra

Maresca si dice comunque «molto soddisfatto». «I primi dati ci danno intorno al 25 per cento, molto più di quanto i partiti di centrodestra avevano raccolto a Napoli alle regionali un anno fa. Un buon punto di partenza per un progetto civico, che ci vedrà fare una opposizione seria in Consiglio comunale a Manfredi, eletto sindaco da una minoranza di cittadini. Dovremo rappresentare anche loro, oltre coloro che ci hanno votato».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Ottobre 2021, 19:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA