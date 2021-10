Elezioni sindaco Bologna 2021, Matteo Lepore doppia Battistini. Il comune resta al centrosinistra

Il dopo Virginia Merola sarà ancora di centrosinistra. Sarà Matteo Lepore, candidato dell'alleanza Pd-Movimento 5 Stelle, il nuovo sindaco di Bologna: la sua è una vittoria netta, conn una percentuale superiore al 60%, oltre il doppio rispetto al suo sfidante Fabio Battistini, candidato del centrodestra.

Nel giorno di San Petronio, patrono di Bologna, Lepore ha aspettato i risultati proprio nella basilica di San Petronio per partecipare alla messa celebrata dal cardinale Matteo Zuppi. Il neosindaco ha preso posto tra i banchi della chiesa, in seconda fila, dietro a Virginio Merola, primo cittadino uscente, in fascia tricolore.

