Elezioni regionali Calabria 2021, le prime proiezioni: Occhiuto verso la vittoria, la Regione resta al centrodestra

Il dado è tratto. Si sono appena concluese le elezioni regionali 2021 in Calabria. Le urne si sono appena concluse e in Calabria si attende di sapere chi sarà il nuovo presidente della Regione che andrà a succedere al tandem Santelli-Spirlì, dopo le ultime drammatiche vicende avvenute negli ultimi mesi.

Il candidato del centrodestra Roberto Occhiuto è in netto vantaggio sui sugli altri candidati e sembra essere lanciato verso la presidenza della Regione. In base ai primi dati delle proiezioni di Swg per La7, il candidato Roberto Occhiuto (centrodestra) raggiunge una forchetta del 56-60, seguito da Amalia Cecilia Bruni (centrosinistra) con il 24.6-28.6; al terzo posto Luigi de Magistris con 11.7-15.7%

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Ottobre 2021, 16:58

