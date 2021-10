Elezioni comunali 2021, i risultati dello spoglio in diretta a Napoli, Torino, Bologna e Trieste

Elezioni comunali 2021, i risultati dello spoglio in diretta su Leggo.it a questa pagina. In tempo reale seguiamo lo spoglio nei principali capoluoghi italiani, i cui cittadini hanno scelto tra ieri e oggi il loro sindaco. A Torino (sindaca uscente Chiara Appendino) la sfida è tra il candidato di centrodestra Paolo Damilano, quello di centrosinistra Stefano Lo Russo e la 5 Stelle Valentina Sganga. Più defilati gli altri candidati. Anche a Bologna (sindaco uscente Virginio Merola) a contendersi la poltrona di primo cittadino sonno due nomi principali: Matteo Lepore (centrosinistra più Movimento 5 Stelle) e Fabio Battistini (centrodestra).

Leggi anche > Roma, i risultati in diretta. Sfida tra Raggi, Calenda, Gualtieri e Michetti

Apertissima la lotta a Napoli (sindaco uscente Luigi De Magistris), altra città in cui il centrosinistra e il M5S sono alleati, a sostegno di Gaetano Manfredi. A sfidare la coalizione di governo è Catello Maresca, sostenuto dal centrodestra, mentre tra gli altri candidati spunta una vecchia conoscenza: è Antonio Bassolino, ex sindaco di Napoli ed ex presidente della Regione Campania negli anni '90 e 2000. Infine Trieste, dove il sindaco Roberto Dipiazza cerca la rielezione: lo sostengono i partiti di centrodestra, e a insidiarlo c'è Francesco Russo (centrosinistra), mentre il Movimento 5 Stelle si presenta con una propria candidata, Alessandra Richetti.

COMUNALI 2021, I RISULTATI IN DIRETTA

TORINO

Stefano LORUSSO (csx)

Paolo DAMILANO (cdx)

Valentina SGANGA (M5S)

Angelo D'ORSI (Potere al popolo)

Ivano VERRA (Italexit)

Davide BETTI (Partito gay-animalisti)

Roberto SALERNO (Ambientalisti)

Ugo MATTEI (Futura)

Emilio MAZZA (Basta ISEE)

Lorenzo VARALDO (Divieto di licenziare)

Paolo ALONGE (Movimento 3V)

Giuseppina DI CRISTINA (Partito comunista)

Massimo CHIESI (Partito comunista dei lavoratori)



BOLOGNA

Matteo LEPORE (csx+M5S)

Fabio BATTISTINI (cdx)

Marta COLLOT (Potere al popolo)

Dora PALUMBO (Sinistra unita)

Stefano SERMENTI (civiche)

Luca LABANTI (Equità territoriale)

Federico BACCHIOCCHI (Partito comunista dei lavoratori)

Andrea TOSATTO (Movimento 3V)

NAPOLI

Catello MARESCA (cdx)

Gaetano MANFREDI (csx)

Antonio BASSOLINO (civiche)

Alessandra CLEMENTE (Potere al popolo)

Matteo BRAMBILLA (Napoli il movimento)

Rossella SOLOMBRINO (Equità territoriale)

Giovanni MOSCARELLA (Movimento 3V)

TRIESTE

Roberto DIPIAZZA (cdx)

Francesco RUSSO (csx)

Alessandra RICHETTI (M5S)

Tiziana CIMOLINO (Europa Verde)

Franco BANDELLI (Futura)

Riccardo LATERZA (Adesso Trieste)

Giorgio MARCHESICH (Territorio Libero di Trieste)

Ugo ROSSI (Movimento 3V)

Arlon STOK (Podemo)

Aurora MARCONI (Trieste)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Ottobre 2021, 13:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA